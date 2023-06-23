ຂ່າວສານ ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນໃນການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ 23/06/2023 ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມີງຄາຍ ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດຕາມທິດດຸ່ນດຽງ, ຍືນຍົງ, ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມີງຄາຍ ແລະ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Choo Kyung-hoຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ມິຖຸນາ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີທັງເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງເສດຖະກິດການເງິນ ສ.ເກົາຫຼີ Choo Kyung-ho, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມີງຄາຍ ໄດ້ສະແດງຄວາມພາກພູມໃຈເມື່ອໄດ້ພົບປະກັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Choo Kyung-ho, ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດຕາມທິດດຸ່ນດຽງ, ຍືນຍົງ, ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ. ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ສົ່ງເສີມບັນດາວິສາຫະກິດ ສ.ເກົາຫຼີ ມາລົງທຶນ ແລະ ເປີດກວ້າງຂອບເຂດການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນບັນດາຂົງເຂດບຸລິມະສິດ ຄື: ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ຜະລິດອຸປະກອນເອເລັກໂຕນິກເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ເຄື່ອງຊັກນຳ, ຂໍ້ມູນໃຫຍ່, ເຕັກໂນໂລຢີຊີວະຊາດ, ຕົວເມືອງອັດສະລິຍະ, ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີຫຼັກແຫຼ່ງເປັນສຳຄັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ສະເໜີ ສ.ເກົາຫຼີ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກ, ໂຍະຍານບັນດາມາດຕະການເຕັກນິກກ່ຽວກັບສຸຂະອະນາໄມດ້ານອາຫານ ແລະ ກັກກັນພະຍາດສັດ ພຶກສາຊາດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ສິນໃນນ້ຳທີ່ເປັນທ່າແຮງຂອງ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງຕະຫຼາດສ.ເກົາຫຼີ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)