Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ກ​ານ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ແມ່ນ​ຈຸດ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມີງຄາຍ ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດຕາມທິດດຸ່ນດຽງ, ຍືນຍົງ, ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມີງຄາຍ ແລະ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Choo Kyung-ho
ຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ມິຖຸນາ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີທັງເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງເສດຖະກິດການເງິນ ສ.ເກົາຫຼີ Choo Kyung-ho, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມີງຄາຍ ໄດ້ສະແດງຄວາມພາກພູມໃຈເມື່ອໄດ້ພົບປະກັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Choo Kyung-ho, ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດຕາມທິດດຸ່ນດຽງ, ຍືນຍົງ, ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ. ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ສົ່ງເສີມບັນດາວິສາຫະກິດ ສ.ເກົາຫຼີ ມາລົງທຶນ ແລະ ເປີດກວ້າງຂອບເຂດການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນບັນດາຂົງເຂດບຸລິມະສິດ ຄື: ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ຜະລິດອຸປະກອນເອເລັກໂຕນິກເຕັກໂນໂລຢີສູງ, ເຄື່ອງຊັກນຳ, ຂໍ້ມູນໃຫຍ່, ເຕັກໂນໂລຢີຊີວະຊາດ, ຕົວເມືອງອັດສະລິຍະ, ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີຫຼັກແຫຼ່ງເປັນສຳຄັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ສະເໜີ ສ.ເກົາຫຼີ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກ, ໂຍະຍານບັນດາມາດຕະການເຕັກນິກກ່ຽວກັບສຸຂະອະນາໄມດ້ານອາຫານ ແລະ ກັກກັນພະຍາດສັດ ພຶກສາຊາດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ສິນໃນນ້ຳທີ່ເປັນທ່າແຮງຂອງ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງຕະຫຼາດສ.ເກົາຫຼີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເວທີປາໄສ ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ

ເວທີປາໄສ ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ

ຫວຽດນາມ ສົ່ງເສີມໃຫ້ວິສາຫະກິດ ສ.ເກົາຫຼີ ລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ຄື: ການປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top