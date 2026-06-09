ຂ່າວສານ ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດແມ່ນເສົາຄ້ຳສຳຄັນໃນສາຍພົວພັນແບບສາມັກຄີແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ 09/06/2026 ທ່ານ ພົນເອກ ຄຳລຽງ ອຸທະໄກສອນ ສະເໜີໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສອງປະເທດສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນຮ່ວມມືເປັນເອກະພາບ, ຜ່ານນັ້ນນຳການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດສອງປະເທດນັບມື້ນັບເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທ້ຈິງ. ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ຕ້ອນຮັບ ທ່ານພົນເອກ ຄຳລຽງ ອຸທະໄກສອນ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ (ພາບ: VGP) ຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານພົນເອກ ຄຳລຽງ ອຸທະໄກສອນ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ, ເນື່ອງໃນໂອກາດຕິດຕາມທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສອະນາຄົດ ອາຊຽນຄັ້ງທີ 3, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສະເໜີວ່າ ສອງຝ່າຍສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍບາງເນື້ອໃນຈຸດສຸມຄື: ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບກ່ຽວກັບວຽກງານພັກ, ວຽກງານການເມືອງ; ປະສານສົມທົບປະຕິບັດວຽກງານກະກຽມການພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບດ້ານປ້ອງກັນຊາດເຂດຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວຄັ້ງທີສາມໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ… ສ່ວນທ່ານ ພົນເອກ ຄຳລຽງ ອຸທະໄກສອນ ສະເໜີໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສອງປະເທດສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນຮ່ວມມືເປັນເອກະພາບ, ຜ່ານນັ້ນນຳການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດສອງປະເທດນັບມື້ນັບເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທ້ຈິງ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)