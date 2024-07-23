ຂ່າວສານ
ກໍ່ສ້າງສຳເລັດ ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ 500 kV ຕາຂ່າຍ 3 ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 79 ປີແຫ່ງວັນປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ ແລະ ວັນຊາດ ຫວຽດນາມ (ວັນທີ 2 ກັນຍາ)
ຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ກ່ຽວກັບສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການກໍ່ສ້າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ 500 kV ຕາຂ່າຍ 3 (ໂຟໂນ້ຍ, ຮຶງອຽນ ຕອດ ກ໋ວາງແຈກ, ກ໋ວາງບິ່ງ) ຕອນຜ່ານບັນດາແຂວງ ແທັງຮວາ, ເງະອານ, ຮ່າຕິງ.
ໂຄງການສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ 500 kV ແຕ່ກ໋ວາງແຈກ ຮອດໂຝໂນ້ຍ ທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນພິເສດໃນການຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງໄຟຟ້າຂອງລະບົບໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ, ຮັບປະກັນຄວາມເປັນເຈົ້າການ, ບໍລິຫານ, ຄວາມດູນດ່ຽງໃນການສະໜອງໄຟຟ້າລະຫວ່າງບັນດາເຂດພາກ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານແຫ່ງຊາດ.
ສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ 500 kV ຕາຂ່າຍ 3 ແຕ່ ກ໋ວາງແຈກ ຫາ ໂຟໂນ້ຍ ແມ່ນໂຄງການຈຸດສຸມມີຄວາມໝາຍສຳຄັນດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຫ່ງຊາດ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ບັນດາເຂດທີ່ສາຍສົ່ງໄປຜ່ານ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ຫົວໜ່ວຍສູ້ຊົນປະຕິບັດສຳເລັດໂຄງການເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ 79 ປີແຫ່ງວັນປະຕິວັດ ເດືອນສິງຫາ ແລະ ວັນຊາດ ຫວຽດນາມ (ຄືວັນທີ 2 ກັນຍາ) (1945 - 2024).