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ຂ່າວສານ

ກໍລະນີບຸກໂຈມຕີເກີດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງ ດັກລັກ ແມ່ນໄດ້ແກ້ໄຂຖືກຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍ ຫວຽດນາມ

ຝ່າຍ ອາເມລິກາ ຢັ້ງຢືນ ບໍ່ອະນຸໂລມໃຫ້ບໍ່ວ່າອົງການຫລືສ່ວນບຸກຄົນໃດກ່ຽວຂ້ອງເຖິງກໍລະນີດັ່ງກ່າວ ແລະ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຫນູນຊ່ວຍກຳລັງປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງຫວຽດນາມໃນວິວັດການສືບສວນສອບສວນ.
ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຫວຽດນາມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ມັງກອນ ທີ່ການຖະແຫລງຂ່າວນັດສາມັນຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ເມື່ອຕອບຄຳຖາມຂອງນັກຂ່າວກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືສືບສວນສອບສວນກໍລະນີບຸກໂຈມຕີທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ ດັກລັກ ເມື່ອວັນທີ 11 ມິຖຸນາປີ 2023 ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍ ຫວຽດນາມ. ໃນວິວັດການສືບສວນສອບສວນ, ບັນດາອົງການທີ່ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະອາເມລິກາ ໄດ້ ແລະ  ພວມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບບັນດາອົງການ, ສ່ວນບຸກຄົນກ່ຽວຂ້ອງເປັນປະຈຳ ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍສອງປະເທດກໍ່ຄືກົດໝາຍສາກົນ.

ເມື່ອແລກປ່ຽນກັບກະຊວງຕຳຫລວດ ຫວຽດນາມ, ຝ່າຍ ອາເມລິກາ ຢັ້ງຢືນ ບໍ່ອະນຸໂລມໃຫ້ບໍ່ວ່າອົງການຫລືສ່ວນບຸກຄົນໃດກ່ຽວຂ້ອງເຖິງກໍລະນີດັ່ງກ່າວ ແລະ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຫນູນຊ່ວຍກຳລັງປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງຫວຽດນາມ ໃນວິວັດການສືບສວນສອບສວນ ເພື່ອເຮັດແຈ້ງກໍລະນີບຸກໂຈມຕີ ແນໃສ່ສະກັດກັ້ນບັນດາກໍລະນີຄ້າຍຄືກັນເກີດຂຶ້ນ ກໍ່ຜົນສະທ້ອນເຖິງການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ.

ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຫວຽດນາມ ກໍ່ຢັ້ງຢືນວ່າ: ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມຍາມໃດກໍ່ໃຫ້ບຸລິມະສິດໃຫ້ແກ່ເຂດຊົນເຜົ່າສ່ວນຫນ້ອຍ ພິເສດ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ແລະຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ.

ໃນການຖະແຫລງຂ່າວ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຟ້າມທູຮັ່ງ ກໍ່ປະຕິເສດ ແລະ ກ່າວປະນາມ ອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ອົງການຕິດຕາມສິດທິມະນຸດ ດ້ວຍຫລາຍເນື້ອໃນເສກສັນປັ້ນແຕ່ ບິດເບື່ອນຄວາມຈິງກ່ຽວກັບສະພາບການສິດທິມະນຸດ ຫວຽດນາມ ປີ 2023.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອັງກິດ ແລະ ນິວຊີແລນ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອັງກິດ ແລະ ນິວຊີແລນ

ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Ian Frew, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ສະເໜີໃຫ້ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເພີ່ມທະວີການຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນລະຫວ່າງສອງປະເທດບົນພື້ນຖານເຮັດໃໝ່ບັນດາລະບົບການສະໜອງເກົ່າ ...
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