ຂ່າວສານ
ກໍລະນີບຸກໂຈມຕີເກີດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງ ດັກລັກ ແມ່ນໄດ້ແກ້ໄຂຖືກຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍ ຫວຽດນາມ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ມັງກອນ ທີ່ການຖະແຫລງຂ່າວນັດສາມັນຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ເມື່ອຕອບຄຳຖາມຂອງນັກຂ່າວກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືສືບສວນສອບສວນກໍລະນີບຸກໂຈມຕີທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ ດັກລັກ ເມື່ອວັນທີ 11 ມິຖຸນາປີ 2023 ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍ ຫວຽດນາມ. ໃນວິວັດການສືບສວນສອບສວນ, ບັນດາອົງການທີ່ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະອາເມລິກາ ໄດ້ ແລະ ພວມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບບັນດາອົງການ, ສ່ວນບຸກຄົນກ່ຽວຂ້ອງເປັນປະຈຳ ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍສອງປະເທດກໍ່ຄືກົດໝາຍສາກົນ.
ເມື່ອແລກປ່ຽນກັບກະຊວງຕຳຫລວດ ຫວຽດນາມ, ຝ່າຍ ອາເມລິກາ ຢັ້ງຢືນ ບໍ່ອະນຸໂລມໃຫ້ບໍ່ວ່າອົງການຫລືສ່ວນບຸກຄົນໃດກ່ຽວຂ້ອງເຖິງກໍລະນີດັ່ງກ່າວ ແລະ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຫນູນຊ່ວຍກຳລັງປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງຫວຽດນາມ ໃນວິວັດການສືບສວນສອບສວນ ເພື່ອເຮັດແຈ້ງກໍລະນີບຸກໂຈມຕີ ແນໃສ່ສະກັດກັ້ນບັນດາກໍລະນີຄ້າຍຄືກັນເກີດຂຶ້ນ ກໍ່ຜົນສະທ້ອນເຖິງການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຫວຽດນາມ ກໍ່ຢັ້ງຢືນວ່າ: ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມຍາມໃດກໍ່ໃຫ້ບຸລິມະສິດໃຫ້ແກ່ເຂດຊົນເຜົ່າສ່ວນຫນ້ອຍ ພິເສດ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ແລະຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ.
ໃນການຖະແຫລງຂ່າວ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຟ້າມທູຮັ່ງ ກໍ່ປະຕິເສດ ແລະ ກ່າວປະນາມ ອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ອົງການຕິດຕາມສິດທິມະນຸດ ດ້ວຍຫລາຍເນື້ອໃນເສກສັນປັ້ນແຕ່ ບິດເບື່ອນຄວາມຈິງກ່ຽວກັບສະພາບການສິດທິມະນຸດ ຫວຽດນາມ ປີ 2023.