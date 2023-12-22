ຂ່າວສານ
ກົມການເມືອງ ປະກາດໃຊ້ມະຕິວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງໃໝ່, ຍົກສູງຄຸນນະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະມາຄົມຊາວກະສິກອນ ຫວຽດນາມ
ວັນທີ 20 ທັນວາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ມະຕິເລກທີ 46 ຂອງກົມການເມືອງ ວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງໃໝ່, ຍົກສູງຄຸນນະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະມາຄົມຊາວກະສິກອນ ຫວຽດນາມ ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ, ໜ້າທີປະຕິວັດໃນໄລຍະໃໝ່.
ໃນມະຕິສະບັບນີ້, ກົມການເມືອງ ໄດ້ວາງອອກ 7 ກຸ່ມໜ້າທີ່, ມາດຕະການຫຼັກ. ໃນນັ້ນ, ໄປຄຽງຄູ່ກັບການປ່ຽນແປງໃໝ່ວຽກງານໂຄສະນາແລ້ວ, ກົມການເມືອງກໍຍັງໃສ່ໃຈປັບປຸງ, ສ້າງກົງຈັກໃຫ້ສົມບູນແບບ, ສ້າງຖັນແຖວພະນັກງານມີທັງຄຸນສົມບັດ, ມີຄວາມສາມາດ ຕອບສະໜອງໄດ້ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງໜ້າທີ່. ກົມການເມືອງກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສ້າງເງື່ອນໄຂ, ສົ່ງເສີມຊາວກະສິກອນ, ແຮງງານຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຮຽນວິຊາຊີບ, ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດຕິດພັນກັບບັນດາຮູບແບບຊາວກະສິກຳຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດເກັ່ງ.