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ຂ່າວສານ

ກົມ​ການ​ເມືອງ ປະ​ກາດ​ໃຊ້​ມະ​ຕິ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່, ຍົກ​ສູງ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ ຫວຽດ​ນາມ

ໄປຄຽງຄູ່ກັບການປ່ຽນແປງໃໝ່ວຽກງານໂຄສະນາແລ້ວ, ກົມການເມືອງກໍຍັງໃສ່ໃຈປັບປຸງ, ສ້າງກົງຈັກໃຫ້ສົມບູນແບບ, ສ້າງຖັນແຖວພະນັກງານມີທັງຄຸນສົມບັດ, ມີຄວາມສາມາດ ຕອບສະໜອງໄດ້ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງໜ້າທີ່.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ

ວັນທີ 20 ທັນວາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ມະຕິເລກທີ 46 ຂອງກົມການເມືອງ ວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງໃໝ່, ຍົກສູງຄຸນນະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະມາຄົມຊາວກະສິກອນ ຫວຽດນາມ ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ, ໜ້າທີປະຕິວັດໃນໄລຍະໃໝ່.

ໃນມະຕິສະບັບນີ້, ກົມການເມືອງ ໄດ້ວາງອອກ 7 ກຸ່ມໜ້າທີ່, ມາດຕະການຫຼັກ. ໃນນັ້ນ, ໄປຄຽງຄູ່ກັບການປ່ຽນແປງໃໝ່ວຽກງານໂຄສະນາແລ້ວ, ກົມການເມືອງກໍຍັງໃສ່ໃຈປັບປຸງ, ສ້າງກົງຈັກໃຫ້ສົມບູນແບບ, ສ້າງຖັນແຖວພະນັກງານມີທັງຄຸນສົມບັດ, ມີຄວາມສາມາດ ຕອບສະໜອງໄດ້ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງໜ້າທີ່. ກົມການເມືອງກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສ້າງເງື່ອນໄຂ, ສົ່ງເສີມຊາວກະສິກອນ, ແຮງງານຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຮຽນວິຊາຊີບ, ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດຕິດພັນກັບບັນດາຮູບແບບຊາວກະສິກຳຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດເກັ່ງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮັບ​ປະ​ກັນ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ການ​ຮ່ຳ​ຮຽນ​ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຮຽນ​ເຂດ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ສ່ວນ​ໜ້ອຍ ແລະ ເຂດ​ພູ​ດອຍ

ຮັບ​ປະ​ກັນ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ການ​ຮ່ຳ​ຮຽນ​ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຮຽນ​ເຂດ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ສ່ວນ​ໜ້ອຍ ແລະ ເຂດ​ພູ​ດອຍ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຫາກໍເຊັນໃນໂທລະເລກທາງການ ສະບັບເລກທີ 1385 ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີ, ຮັບປະກັນບັນດາເງື່ອນໄຂການກິນ, ການຢູ່, ການດຳເນີນຊີວິດ ແລະ ການຮ່ຳຮຽນໃຫ້ແກ່ເດັກອະນຸບານ, ນັກຮຽນກິນນອນ, ເຄິ່ງກິນນອນ, ນັກຮຽນຢູ່ເຂດຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ແລະ ພູດອຍ.
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