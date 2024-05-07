ຂ່າວສານ
ກິລາແລ່ນ ແລະ ລານ ຫວຽດນາມ ຄວ້າໄດ້ຫຼຽນຄຳ 3 ຫຼຽນ ໃນການແຂ່ງຂັນຊີງແຊ້ມແລ່ນ ແລະ ລານ ຮົ່ງກົງ (ຈີນ) ເປີດກວ້າງ 2024
ວັນທີ 5 ພຶດສະພາ, ສະຫະພັນແລ່ນ ແລະ ລານ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການແຂ່ງຂັນຊີງແຊ້ມແລ່ນ ແລະ ລານ ຮົ່ງກົງ (ຈີນ) ເປີດກວ້າງປີ 2024 ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 04 – 05 ພຶດສະພາ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດານັກກິລາ ຮົ່ງກົງ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ເຊັ່ນ ຫວຽດນາມ, ສິງກະໂປ, ຟີລິບປິນ…
ໃນການແຂ່ງຂັນມື້ທຳອິດ, ທິມນັກກິລາແລ່ນ ແລະ ລານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມານະພະຍາຍາມຍາດໄດ້ຜົນງານທີ່ດີ ດ້ວຍຫຼຽນຄຳ 3 ຫຼຽນ ແລະ ຫຼຽນທອງ 2 ຫຼຽນ. ໃນຫຼຽນຕ່າງໆທີ່ຍາດໄດ້ນັ້ນ, ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນນັກກິລາ ຫງວຽນທິແອວັງ ແຂ່ງຂັນແລ່ນຂ້າມຮົ້ວຍິງ 3.000 ແມັດ ດ້ວຍຜົນງານ 10 ນາທີ 15 ວິນາທີ 84. ຫງວຽນທິແອວັງ ຍັງຄວ້າໄດ້ 1 ຫຼຽນຄຳຕື່ມອີກໃນເນື້ອໃນການແຂ່ງຂັນແລ່ນຍິງ 5.000 ແມັດ.