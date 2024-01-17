ຂ່າວສານ
ກຳລັງປ້ອງກັນ ຫວຽດນາມ ຜັນຂະຫຍາຍບັ້ນຈຸດສຸມຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU ຢູ່ເຂດທະເລຕິດກັບ ສາມປະເທດ ຫວຽດນາມ - ມາເລເຊຍ - ໄທ
ນັບແຕ່ວັນທີ 15 ມັງກອນ ຫາວັນທີ 20 ມັງກອນ, ກອງບັນຊາການຕຳຫຼວດທະເລ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດວຽກງານບັ້ນຈຸດສຸມຕ້ານການຂຸດຄົ້ນແບບຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ (IUU) ເຂດທະເລຕິດກັບສາມປະເທດ ຫວຽດນາມ - ມາເລເຊຍ - ໄທ.
ຜ່ານການສຳຫຼວດກວດກາ ແລະ ບົດສະຫຼຸບຂອງຄະນະກຳມະການ ເອີລົບ (EC) ຄັ້ງທີ 4 ຢູ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຍົກອອກ 4 ກຸ່ມບັນຫາໃນນັ້ນມີ ບັນຫາການຄຸ້ມຄອງກຸ່ມກຳປັ່ນ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວ ກຳປັນຫາປາ, ການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ປັບໄໝການກະທຳພິດດ້ານບໍລິຫານ. ດ້ວຍບົດບາດແມ່ນກົມກອງເປັນເຈົ້າພາບໃນການປ້ອງກັນຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU ຢູ່ທະເລ, ກຳລັງຕຳຫຼວດທະເລ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງພະແນກບັນຊາການປະສົມ ຢູ່ກອງບັນຊາການຕຳຫຼວດທະເລເຂດ 4 (ບ່າເຣ້ຍ - ຫວູງເຕົ່າ) ເພື່ອຕິດຕາມ, ຊີ້ນຳ, ບໍລິຫານບັນດາກຳລັງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມບັ້ນຈຸດສຸມຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU ນີ້.