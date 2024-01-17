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ຂ່າວສານ

ກຳ​ລັງ​ປ້ອງ​ກັນ ຫວຽດ​ນາມ ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັ້ນ​​ຈຸດ​ສຸມຕ້ານ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ IUU ຢູ່​ເຂດ​ທະ​ເລ​ຕິດ​ກັບ ສາມ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ມາ​ເລ​ເຊຍ - ໄທ

ຜ່ານການສຳຫຼວດກວດກາ ແລະ ບົດສະຫຼຸບຂອງຄະນະກຳມະການ ເອີລົບ (EC) ຄັ້ງທີ 4 ຢູ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຍົກອອກ 4 ກຸ່ມບັນຫາໃນນັ້ນມີ ບັນຫາການຄຸ້ມຄອງກຸ່ມກຳປັ່ນ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວ ກຳປັນຫາປາ, ການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ປັບໄໝການກະທຳພິດດ້ານບໍລິຫານ.
ທ່ານພົນຕີ ບຸຍກວັກອວຍ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ນັບແຕ່ວັນທີ 15 ມັງກອນ ຫາວັນທີ 20 ມັງກອນ, ກອງບັນຊາການຕຳຫຼວດທະເລ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດວຽກງານບັ້ນຈຸດສຸມຕ້ານການຂຸດຄົ້ນແບບຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ (IUU) ເຂດທະເລຕິດກັບສາມປະເທດ ຫວຽດນາມ - ມາເລເຊຍ - ໄທ.

ຜ່ານການສຳຫຼວດກວດກາ ແລະ ບົດສະຫຼຸບຂອງຄະນະກຳມະການ ເອີລົບ (EC) ຄັ້ງທີ 4 ຢູ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຍົກອອກ 4 ກຸ່ມບັນຫາໃນນັ້ນມີ ບັນຫາການຄຸ້ມຄອງກຸ່ມກຳປັ່ນ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວ ກຳປັນຫາປາ, ການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ປັບໄໝການກະທຳພິດດ້ານບໍລິຫານ. ດ້ວຍບົດບາດແມ່ນກົມກອງເປັນເຈົ້າພາບໃນການປ້ອງກັນຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU ຢູ່ທະເລ, ກຳລັງຕຳຫຼວດທະເລ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງພະແນກບັນຊາການປະສົມ ຢູ່ກອງບັນຊາການຕຳຫຼວດທະເລເຂດ 4 (ບ່າເຣ້ຍ - ຫວູງເຕົ່າ) ເພື່ອຕິດຕາມ, ຊີ້ນຳ, ບໍລິຫານບັນດາກຳລັງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມບັ້ນຈຸດສຸມຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU ນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊຸກຍູ້ຕະຫລາດພາຍໃນປະເທດ- ກຳລັງຫນູນການເຕີບໂຕເສດຖະກິດປີ 2024

ຊຸກຍູ້ຕະຫລາດພາຍໃນປະເທດ- ກຳລັງຫນູນການເຕີບໂຕເສດຖະກິດປີ 2024

ດ້ວຍຈຳນວນພົນລະເມືອງກວ່າ 100 ລ້ານຄົນ, ໃນນັ້ນ ຄົນຊັ້ນກາງກວມເອົາ 20%, ຫວຽດນາມ ແມ່ນຕະຫລາດບົ່ມຊ້ອນໃຫ້ແກ່ການບໍລິການສິນຄ້າ, ການບໍລິໂພກ, ການຂາຍຍ່ອຍ. ໃນສະພາບການເສດຖະກິດໂລກທີ່ຍັງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ການສົ່ງອອກຍັງບໍ່ທັນບັນລຸຄືດັ່ງຄວາມຫວັງ, ລັດຖະບານຫວຽດນາມ ພວມມານະພະຍາຍາມຜັນຂະຫຍາຍຫລາຍນະໂຍບາຍເພື່ອແນໃສ່ເປີດກວ້າງຊ່ອງຈຳຫນ່າຍ, ສ້າງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າກະຕຸກຊຸກຍູ້ການບໍລິໂພກພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຖືນີ້ແມ່ນ ໄມ້ງັດຫນູນຊ່ວຍທີ່ຕັ້ງຫນ້າໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດໃນປີ 2024.
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