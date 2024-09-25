ຂ່າວສານ ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກເຖິງຄຸນຄ່າຍຸດທະສາດຂອງນ້ຳໃຈສາມັກຄີ ແລະ ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ 25/09/2024 ວັນທີ 24 ກັນຍາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມເຮັດວຽກກັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລາວ, ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ແລະ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ຮ່ວມມືສາກົນ ກຳປູເຈຍ Sok Chenda Sophea, ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຊຸດທີ 79 ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຢູ່ ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ. ການນຳສາມປະເທດຮັບປະທານອາຫານເຊົ້າ ແລະ ເຮັດວຽກ (ພາບ: VOV)ໃນການເຮັດວຽກ, 3 ຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ, ສະໜິດຕິດພັນລະຫວ່າງ 3 ປະເທດ ດ້ວຍການພັດທະນາຂອງແຕ່ລະປະເທດ. ໃນສະພາບການພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ມີການຜັນແປຢ່າງສັບສົນ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ 3 ທ່ານ, ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງບົດບາດ ແລະ ຄຸນຄ່າຍຸດທະສາດຂອງນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ; ເຫັນດີສືບຕໍ່ຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍກົນໄກ 3 ຝ່າຍໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ; ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືຢ່າງແທດຈິງລະຫວ່າງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ 3 ປະເທດ, ເພີ່ມທະວີການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ, ທັດສະນະ, ສົມທົບກັບຫຼັກໝັ້ນກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຈອດພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ, ຮ່ວມສຳພັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ 3 ປະເທດ; ຍູ້ແຮງການພົບປະ, ແລກປ່ຽນ, ຝຶກອົບຮົມຊາວໜຸ່ມ ແລະ ການນຳໜຸ່ມ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນ 3 ຝ່າຍໃຫ້ໝັ້ນຄົງຍາວນານ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)