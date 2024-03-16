ຂ່າວສານ
ກຳປັ່ນ ເລກທີ 20 ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງກຳທັບເຮືອ ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ການທູດປ້ອງກັນຊາດ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ມີນາ, ກຳປັ່ນເລກທີ 20 ຂຶ້ນກັບກອງທັບເຮືອ 132, ກອງພັນນ້ອຍ 172, ທະຫານເຮືອເຂດ 3 ພ້ອມກັບຄະນະປະຕິບັດງານໂດຍທ່ານ ພັນເອກ ດ່ວານບ໋າວແອັງ, ຮອງຜູ້ບັນຊາການທະຫານເຮືອເຂດ 2, ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ໄດ້ເຂົ້າທຽບທ່າກຳປັ່ນ ດ່ານັ້ງ ສິ້ນສຸດການເດີນທາງເຂົ້າຮ່ວມການຊ້ອມຮົບທະຫານເຮືອ ຫຼາຍຝ່າຍ MILAN ປີ 2024 ຢູ່ອິນເດຍ ແລະ ການຢ້ຽມຢາມມິດຕະພາບ ມາເລເຊຍ.
ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ນ້ຳໃຈເພື່ອນມິດ - ສະໜິດຕິດພັນ - ການຮ່ວມມື”ການຊ້ອມຮົບ MILAN ປີ 2024 ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງກອງທັບເຮືອ ມາຈາກ 47 ປະເທດ. ທີ່ການຊ້ອມຮົບ, ກຳປັ່ນເລກທີ 20 ຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຄື: ແລກປ່ຽນວິຊາການ, ສ້າງແຜນການເດີນທະເລ, ກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນການເດີນເຮືອ, ພົບປະແລກປ່ຽນກັບທະຫານໜຸ່ມ, ການແຂ່ງຂັນກິລາ, ວັດທະນະທຳ… ທ່ານພັນເອກ ດ່ວານບ໋າວແອັງ, ຮອງຜູ້ບັນຊາການທະຫານເຂດ 3 ກອງທັບເຮືອ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ການຊ້ອມຮົບທະຫານເຮືອຫຼາຍຝ່າຍ MILAN ປີ 2024 ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງດີງາມ. ເມື່ອປະຕິບັດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນຂົງເຂດການຊ້ອມຮົບ, ຄະນະກອງທັບເຮືອ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບບັນດາກຳປັ່ນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອປະຕິບັດບັນດາແຜນການທີ່ໄດ້ວາງອອກເປັນຢ່າງດີ , ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຢ່າງເດັດຂາດ. ການເຂົ້າຮ່ວມການຊ້ອມຮົບ ກອງທັບເຮືອຫຼາຍຝ່າຍ MILAN ຢູ່ອິນເດຍ ແລະ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນ, ຢ້ຽມຢາມ ກອງທັບເຮືອ ພະບໍລົມວົງສານຸວົງ ມາເລເຊຍ ເພື່ອແນໃສ່ສືບຕໍ່ຍົກສູງຄວາມສາມາດໃນການສົມທົບກັນ ຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍລວມກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການເດີນເຮືອ ພ້ອມທັງເພີ່ມທະວີການພົວພັນ, ຮ່ວມມື, ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນລະຫວ່າງກອງທັບ ແລະ ກອງທັງເຮືອ ບັນດາປະເທດ ເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ໃນພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ.
ນີ້ເປັນຄັ້ງທີ 3 ກອງທັບເຮືອປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມການຊ້ອມຮົບ MILAN ຢູ່ອິນເດຍ.