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ຂ່າວສານ

ກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຄະນະປະຕິບັດງານ UNISFA ໄດ້ຮັບຫຼຽນກາຂອງສະຫະປະຊາຊາດ

ກອງທະຫານຊ່າງແສງເລກ 2 ຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສວມບົດບາດສຳຄັນໃນການຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບຢູ່ພາກພື້ນ.
ພິທີມອນ-ຮັບຫຼຽນກາເພື່ອພາລະກິດປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບສະຫະປະຊາຊາດ (ພາບ: ຄະນະປະຕິບັດງານ UNISFA)
 ວັນທີ 10 ມິຖຸນາ, ກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຄະນະປະຕິບັດງານຮັກສາສັນຕິພາບສະຫະປະຊາຊາດເຂດ Abyei (ຄະນະປະຕິບັດງານ UNISFA) ໄດ້ຈັດພິທີມອບ-ຮັບຫຼຽນກາເພື່ອພາລະກິດປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບສະຫະປະຊາຊາດ ໃຫ້ແກ່ກອງທະຫານຊ່າງແສງເລກ 2 ແລະ ໜ່ວຍປະຕິບັດງານຢູ່ຄະນະປະຕິບັດງານ UNISFA, ເຂດ Abyei. ທີ່ພິທີ, ວາທີນາຍພົນ Ameer Muhammad Umrani, ຫົວໜ້າຜູ້ຮັກສາການ ທັງເປັນຜູ້ບັນຊາການຄະນະປະຕິບັດງານ UNISFA, ຢືນຢັນວ່າ, ກອງທະຫານຊ່າງແສງເລກ 2 ຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສວມບົດບາດສຳຄັນໃນການຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບຢູ່ພາກພື້ນ. ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຢ່າງບໍ່ຮູ້ອິດຮູ້ເມື່ອຍຂອງເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ພຽງແຕ່ປະກອບສ່ວນກໍ່ສ້າງ ແລະ ຮັກສາການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງນຳມາເຊິ່ງຄວາມຫວັງໃຫ້ແກ່ບັນດາຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນອີກດ້ວຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມອບຫຼຽນ​ໄຊ​ ອິດ​ສະຫຼະ ຂອງ​ລັດ​ລາວ ໃຫ້​ແກ່​ທ່​ານ ເຈິ່ນ​ເຟືອກ​ເຊີນ

ມອບຫຼຽນ​ໄຊ​ ອິດ​ສະຫຼະ ຂອງ​ລັດ​ລາວ ໃຫ້​ແກ່​ທ່​ານ ເຈິ່ນ​ເຟືອກ​ເຊີນ

ທາງແຂວງ ເຊກອງ ມີຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຕໍ່ບັນດາການໜູນຊ່ວຍອັນລ້ຳຄ່ານີ້, ຍາມໃດກໍ່ມານະພະຍາຍາມເສີມຂະຫຍາຍ, ພັດທະນາ, ສືບຕໍ່ນຳການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ.
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