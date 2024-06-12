ຂ່າວສານ ກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຄະນະປະຕິບັດງານ UNISFA ໄດ້ຮັບຫຼຽນກາຂອງສະຫະປະຊາຊາດ 12/06/2024 ກອງທະຫານຊ່າງແສງເລກ 2 ຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສວມບົດບາດສຳຄັນໃນການຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບຢູ່ພາກພື້ນ. ພິທີມອນ-ຮັບຫຼຽນກາເພື່ອພາລະກິດປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບສະຫະປະຊາຊາດ (ພາບ: ຄະນະປະຕິບັດງານ UNISFA) ວັນທີ 10 ມິຖຸນາ, ກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຄະນະປະຕິບັດງານຮັກສາສັນຕິພາບສະຫະປະຊາຊາດເຂດ Abyei (ຄະນະປະຕິບັດງານ UNISFA) ໄດ້ຈັດພິທີມອບ-ຮັບຫຼຽນກາເພື່ອພາລະກິດປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບສະຫະປະຊາຊາດ ໃຫ້ແກ່ກອງທະຫານຊ່າງແສງເລກ 2 ແລະ ໜ່ວຍປະຕິບັດງານຢູ່ຄະນະປະຕິບັດງານ UNISFA, ເຂດ Abyei. ທີ່ພິທີ, ວາທີນາຍພົນ Ameer Muhammad Umrani, ຫົວໜ້າຜູ້ຮັກສາການ ທັງເປັນຜູ້ບັນຊາການຄະນະປະຕິບັດງານ UNISFA, ຢືນຢັນວ່າ, ກອງທະຫານຊ່າງແສງເລກ 2 ຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສວມບົດບາດສຳຄັນໃນການຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບຢູ່ພາກພື້ນ. ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຢ່າງບໍ່ຮູ້ອິດຮູ້ເມື່ອຍຂອງເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ພຽງແຕ່ປະກອບສ່ວນກໍ່ສ້າງ ແລະ ຮັກສາການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈຳເປັນເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງນຳມາເຊິ່ງຄວາມຫວັງໃຫ້ແກ່ບັນດາຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນອີກດ້ວຍ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)