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ຂ່າວສານ

ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບນາໆຊາດ ຈະໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍຢູ່ Haiti ໃນເດືອນ ພຶດສະພາ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Bahamas, ທ່ານ Fred Mitchell ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວຜັນຂະຫຍາຍກຳລັງນາໆຊາດ ເພື່ອຟື້ນຟູຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ Haiti ຈະເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ວັນທີ 26 ພຶດສະພາ.
ລົດຂອງຕຳຫລວດ ພວມລາດຕະເວນຢູ່ ຖະຫນົນທີ່ Port-au-Prince, Haiti ເມື່ອວັນທີ 2/4/2024. ພາບປະກອບ:AFP/TTXVN

ມາຮອດປະຈຸບັນ ມີ 7 ປະເທດຢູ່ ທະວີບອາຟຼິກາ, ອາຊີ ແລະ Caribe, ລວມມີ: Kenya, Bahamas, Jamaica, Barbados, Benin, Chad ແລະ Bangladesh ໄດ້ສະແດງຄວາມພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສະຫນອງແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ແກ່ຄະນະປະຕິບັດງານຫນູນຊ່ວຍກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບນາໆຊາດທີ່ໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍ ຢູ່ Haiti.

ສ່ວນຫົວຫນ້າພັນທະມິດບັນດາກຸ່ມປະກອບອາວຸດ “Viv Ansanm”, Jimmy Cherizier ໄດ້ຖະແຫລງວ່າ ພັນທະມິດນີ້ຈະຕໍ່ສູ້ເພື່ອປົດປ່ອຍ Haiti ອອກຈາກ “ກຳມືຂອງບັນດານັກການເມືອງທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ພວກຫົວໂປ່ຂອງການສໍ້ລາດບັງຫລວງ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການຝືກ​​ຊ້ອມ​​ຄັ້ງໃຫຍ່​ກ່ອນ​ທີ່​ຈັດພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼ 70 ປີ​ແຫ່ງ ໄຊ​ຊະ​ນະ ດຽນ​ບຽນ​ຝູ

ການຝືກ​​ຊ້ອມ​​ຄັ້ງໃຫຍ່​ກ່ອນ​ທີ່​ຈັດພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼ 70 ປີ​ແຫ່ງ ໄຊ​ຊະ​ນະ ດຽນ​ບຽນ​ຝູ

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີ ແຫ່ງໄຊຊະນະດຽນບຽນຝູ ແມ່ນເຫດການສຳຄັນພິເສດ, ມີຄວາມໝາຍ, ມີຂອບຂະຫນາດ ແລະ ຄຸນຄ່າ ອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ເພື່ອແນໃສ່ປຸກລະດົມ, ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອຮັກຊາດ, ລັດທິວິລະຊົນປະຕິວັດ.
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