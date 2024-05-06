ຂ່າວສານ
ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບນາໆຊາດ ຈະໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍຢູ່ Haiti ໃນເດືອນ ພຶດສະພາ
ມາຮອດປະຈຸບັນ ມີ 7 ປະເທດຢູ່ ທະວີບອາຟຼິກາ, ອາຊີ ແລະ Caribe, ລວມມີ: Kenya, Bahamas, Jamaica, Barbados, Benin, Chad ແລະ Bangladesh ໄດ້ສະແດງຄວາມພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສະຫນອງແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ແກ່ຄະນະປະຕິບັດງານຫນູນຊ່ວຍກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບນາໆຊາດທີ່ໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍ ຢູ່ Haiti.
ສ່ວນຫົວຫນ້າພັນທະມິດບັນດາກຸ່ມປະກອບອາວຸດ “Viv Ansanm”, Jimmy Cherizier ໄດ້ຖະແຫລງວ່າ ພັນທະມິດນີ້ຈະຕໍ່ສູ້ເພື່ອປົດປ່ອຍ Haiti ອອກຈາກ “ກຳມືຂອງບັນດານັກການເມືອງທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ພວກຫົວໂປ່ຂອງການສໍ້ລາດບັງຫລວງ”.