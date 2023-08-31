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ຂ່າວສານ

ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການ ໃນການຍົກສູງຄຸນນະພາບການກວດສອບ

ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 27-31 ສິງຫາ, ອົງການກວດສອບບັນຊີແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມຜູ້ນຳສາມອົງການກວດສອບບັນຊີແຫ່ງລັດ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 10 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຕິດຕາມການປະຕິບັດຂໍ້ສະເໜີກ່ຽວກັບການກວດສອບ”.
  ກອງປະຊຸມຜູ້ນຳອົງການກວດສອບບັນຊີແຫ່ງລັດ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 10 (ພາບ: dangcongsan.vn)  
ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 27-31 ສິງຫາ, ອົງການກວດສອບບັນຊີແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມຜູ້ນຳສາມອົງການກວດສອບບັນຊີແຫ່ງລັດ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ  10 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຕິດຕາມການປະຕິບັດຂໍ້ສະເໜີກ່ຽວກັບການກວດສອບ”. ທີ່ກອງປະຊຸມ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດຂອງ 3 ປະເທດ ໄດ້ຍົກອອກບັນດາຂໍ້ສະເໜີ, ວິທີການແກ້ໄຂ ແນໃສ່ປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີປະສິດຕິຜົນຂອງວຽກງານຕິດຕາມການປະຕິບັດຂໍ້ສະເໜີກ່ຽວກັບການກວດສອບ ແລະ ສ້າງຮູບແບບການພັດທະນາທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງບັນດາອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ. ບັນດາຜູ້ແທນສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລືບັນດາບັນຫາພື້ນຖານເຊັ່ນ: ພື້ນຖານດ້ານນິຕິກຳກໍ່ຄືທຳນຽມຂອງສາກົນກ່ຽວພັນຕໍ່ວຽກງານການປະຕິບັດຂໍ້ສະເໜີກ່ຽວກັບການກວດສອບ; ການປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ບັນດາບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນມາໄດ້ຂອງແຕ່ລະປະເທດໃນວຽກງານຕິດຕາມການປະຕິບັດຂໍ້ສະເໜີກ່ຽວກັບການກວດສອບ; ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທີ່ມີຕໍ່ກັບບັນດາອົງການກວດສອບສູງສຸດ ແລະ ວິທີການຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງວຽກງານຕິດຕາມການປະຕິບັດຂໍ້ສະເໜີກ່ຽວກັບການກວດສອບ. ແຕ່ລະຝ່າຍກໍ່ໄດ້ເປັນເອກະພາບກັນກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 11 ເຊິ່ງຈະຖືກຈັດຂື້ນທີ່ ກຳປູເຈຍ ໃນປີ 2025./.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ ເຂົ້າ​ສຸ​ສານ​ໄຫວ້​ອາ​ໄລ​ປະ​ທານ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ

ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ ເຂົ້າ​ສຸ​ສານ​ໄຫວ້​ອາ​ໄລ​ປະ​ທານ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 31 ສິງຫາ, ບັນດາການນຳ, ອະດີດການນຳພັກ, ລັດ ພ້ອມດ້ວຍການນຳກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ເຂົ້າສຸສານວາງພວງມາລາ ໄຫວ້ອາໄລປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ.
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