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ຂ່າວສານ

ກຳປັ່ນທ່ອງທ່ຽວສາກົນ AIDAstella ນຳແຂກທ່ອງທ່ຽວກວ່າ 2.000 ຄົນເຂົ້າທຽບທ່າສາກົນ ຝູກວັກ

ນອກຈາກ ກຳປັ່ນ AIDAstella ແລ້ວ, ໃນເດືອນ ກຸມພາ ນີ້, ຝູກວັກ ຈະຕ້ອນຮັບກຳປັ່ນທ່ອງທ່ຽວຕື່ມອີກ 2 ລຳ ດ້ວຍແຂກທ່ອງທ່ຽວກວ່າ 5.500 ຄົນ.
(ແຂກທ່ອງທ່ຽວມາ ຝູກວັກ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ກຸມພາ, ກຳປັ່ນ AIDAstella (ອີຕາລີ) ທີ່ມີແຂກທ່ອງທ່ຽວກວ່າ 2.100 ຄົນໄດ້ເຂົ້າທຽບທ່າ ຝູກວັກ, ແຂວງ ກຽນຢາງ. ນີ້ແມ່ນກຳປັ່ນລຳທຳອິດ ນຳແຂກທ່ອງທ່ຽວມາ ຝູກວັກ ໃນປີ 2025 ດ້ວຍທາງທະເລ. ຕາມແຜນການ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວຈະຢ້ຽມຢາມ, ຊື້ເຄື່ອງຢູ່ເກາະ ຝູກວັກ ເປັນເວລາ 1 ວັນ.

ນອກຈາກ ກຳປັ່ນ AIDAstella ແລ້ວ, ໃນເດືອນ ກຸມພາ ນີ້, ຝູກວັກ ຈະຕ້ອນຮັບກຳປັ່ນທ່ອງທ່ຽວຕື່ມອີກ 2 ລຳ ດ້ວຍແຂກທ່ອງທ່ຽວກວ່າ 5.500 ຄົນ.

ຝູກວັກ ແມ່ນນະຄອນເກາະ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວສາມາດມາໄດ້ຜ່ານທາງທະເລ ແລະ ການບິນ. ຝູກວັກມີທ່າອາກາດສະຍານສາກົນ ແລະ ປະຈຸບັນມີທ່າກຳປັ່ນສາກົນຕື່ມອີກ, ຝູກວັກ ມີເງື່ອນໄຂຢ່າງພຽງພໍເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ໂລກນັບທັງທາງທະເລ ແລະ ການບິນ. ໃນໄລຍະຍາວ, ບັນດາເຮືອທ່ອງທ່ຽວສາກົນຈະເຂົ້າມາແຫ່ງນີ້ ແລະ ຈັດເຫດການໃຫຍ່ກ່ຽວກັບເຮືອທ່ອງທ່ຽວຂອງໂລກ, ເຊິ່ງຈະເປີດການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຜ່ານທາງທະເລ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ພະ​ລັງ​ງານ

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ພະ​ລັງ​ງານ

ພາຍຫຼັງກໍ່ສ້າງສຳເລັດໄລຍະທີ 1 ໃນທ້າຍປີ 2027, ຄາດວ່າໂຄງການ ຈະສົ່ງອອກ ໄຟຟ້າໄປຍັງ ຫວຽດນາມກ່ວາ 1,5 ຕື້ kWh/ປີ ແລະ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນກ່ວາ 1,1 ຕື້ kWh/ປີ ພາຍຫຼັງກໍ່ສ້າງສຳເລັດໄລຍະທີ 2 ໃນປີ 2030.
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