Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ຢູ່ ກຳ​ປູ​ເຈຍ: ນະ​ຄອນຫຼວງ ພະ​ນົມ​ເປັນ ກຽມ​ພ້ອມ​ແກ່​ການ​ດຳ​ເນີນ​ບັ້ນ​ຫາ​ສຽງ​ເລືອກ​ຕັ້ງ

ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ, ອຳນາດການປົກຄອງ ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ ຂອງ ກຳປູເຈຍ ໄດ້ຫ້າມການສັນຈອນໄປມາໃນບາງເສັ້ນທາງ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາພັກດຳເນີນການ ໂຮມຊຸມນຸມມິດຕິງ ແລະ ແຫ່ຂະບວນ ໃນຂອບເຂດບັ້ນຂົນຂວາຍຫາສຽງເລືອກຕັ້ງ ເຊິ່ງດຳເນີນໃນເວລາ 3 ອາທິດ, ແຕ່ວັນທີ 1 – 21 ກໍລະກົດ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Hun Sen ກ່າວຄຳເຫັນໃນການຫາສຽງເລືອກຕັ້ງ (ພາບ: AKP)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ກໍລະກົດ, ພັກປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ (CPP) ໄດ້ຈັດການໂຮມຊຸມນຸມມິດຕິງ ຢູ່ຫໍປະຊຸມ ແລະ ງານວາງສະແດງ Koh Pich ເພື່ອແນໃສ່ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງພັກ ຄົບຮອບ 72 ປີ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍຜັນຂະຫຍາຍການແຫ່ຂະບວນຂົນຂວາຍການຫາສຽງເລືອກຕັ້ງ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 76.500 ຄົນ. ຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ອົງການພັກຮາກຖານ 14 ເມືອງ ຂອງ CPP ກໍ່ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳແຫ່ຂະບວນຂົນຂວາຍການຫາສຽງເລືອກຕັ້ງຢູ່ເມືອງຕ່າງໆໃນບໍລິເວນພະນົມເປັນ.

ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ກໍລະກົດ, ບັນດາພັກ ຂະແມສາມັກຄີແຫ່ງຊາດ (KNUP), ຂະແມພົ້ນທຸກ (KAPP) ແລະ ຂະແມປອງດອງ (KUP) ກໍໄດ້ຈັດການໂຮມຊຸມນຸມມິດຕິງ ແລະ ດຳເນີນການແຫ່ຂະບວນໃນເສັ້ນທາງສາຍຕ່າງໆຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນເຊັ່ນດຽວກັນ.

ກຳລັງຕຳຫຼວດນະຄອນ ກໍຈັດສົ່ງຕຳຫຼວດກວ່າ 4.000 ຄົນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບປອດໄພ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນໄລຍະດຳເນີນບັ້ນຂົນຂວາຍຫາສຽງເລືອກຕັ້ງຢູ່ ພະນົມເປັນ ນັບແຕ່ວັນທີ 1 – 21 ກໍລະກົດ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະທານສະພາຕ່ຳ ສະວິດ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ທາງລັດຖະກິດຢ່າງຈົບງາມ

ປະທານສະພາຕ່ຳ ສະວິດ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ທາງລັດຖະກິດຢ່າງຈົບງາມ

ທີ່ບັນດາການພົບປະເຈລະຈາ, ບັນດາການນຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຊົມເຊີຍທ່ານປະທານ Martin Candinas ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ສະວິດ ທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top