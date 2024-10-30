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ຂ່າວສານ

ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຢູ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ປີ 2024: ຜູ້​ມີ​ສິດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຢູ່ ນະ​ຄອນ​ຫລວງ Washington D.C ໄດ້​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ໄປ​ປ່ອນ​ບັດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ກ່ອນ​ກຳ​ນົດ

25 ຈຸດປ່ອນບັດຢູ່ ນະຄອນຫລວງ ໄດ້ເປີດປະຕູໃນເວລາດຽວກັນເພື່ອຕ້ອນຮັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງມາປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ຈັດຂຶ້ນແຕ່ເວລາ 8 ໂມງ30 ນາທີ ຮອດ19 ໂມງ ທຸກວັນ ແລະແກ່ຍາວແຕ່ວັນທີ 28 ຕຸລາ ຮອດວັນທີ 3 ພະຈິກ.
ທ່ານອະດີດປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump (ເບື້ອງຊ້າຍ) ແລະ ທ່ານນາງຮອງປະທານາທິບໍດີ Kamala Harris (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ຕຸລາ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ບັນດາຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຢູ່ ນະຄອນຫລວງ Washington D.C ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການໄປປ່ອນບັດກ່ອນກຳນົດຕາມຮູບການເຊິ່ງຫນ້າໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ  ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ອາເມລິກາ ປີ 2024 ກ່ອນທີ່ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໄປປ່ອນບັດໃນວັນເລືອກຕັ້ງຢ່າງເປັນທາງການແມ່ນວັນທີ 5 ພະຈິກ ຈະມາເຖິງ. 25 ຈຸດປ່ອນບັດຢູ່ ນະຄອນຫລວງ ໄດ້ເປີດປະຕູໃນເວລາດຽວກັນເພື່ອຕ້ອນຮັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງມາປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ຈັດຂຶ້ນແຕ່ເວລາ 8 ໂມງ30 ນາທີ ຮອດ19 ໂມງ ທຸກວັນ ແລະແກ່ຍາວແຕ່ວັນທີ 28 ຕຸລາ ຮອດວັນທີ 3 ພະຈິກ. ກ່ອນຫນ້ານັ້ນບັນດາຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຂອງ Washington D.C ໄດ້ດຳເນີນການປ່ອນບັດກ່ອນກຳນົດຜ່ານທາງໄປສະນີ ຫລື ປ່ອນບັດໂດຍກົງ. ໄລ່ຮອດວັນທີ 27 ຕຸລາ, ໄດ້ມີບັດເລືອກຕັ້ງເກືອບ 86.500 ບັດໄດ້ປ່ອນບັດກ່ອນກຳນົດຕາມບັນດາຮູບການນີ້.

ຕາມການສະຖິຕິຫລ້າສຸດຂອງ Election Lab, ຂຶ້ນກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລ Florida, ໄລ່ຮອດເວລາ 13 ໂມງຂອງວັນທີ 28 ຕຸລາ, ທົ່ວປະເທດ ອາເມລິກາ ໄດ້ມີບັດເລືອກຕັ້ງເກືອບ  43,8 ລ້ານບັດ ທີ່ໄດ້ປ່ອນບັດກ່ອນກຳນົດ, ໃນຂະນະນັ້ນ ມີກວ່າ 21,5 ລ້ານບັດແມ່ນປ່ອນບັດທາງໄປສະນີ.

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ຕຸລາ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ບັນດາຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຢູ່ ນະຄອນຫລວງ Washington D.C ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການໄປປ່ອນບັດກ່ອນກຳນົດຕາມຮູບການເຊິ່ງຫນ້າໃນການເລື

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ UAE ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ເຂົ້າ ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ UAE ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ເຂົ້າ ຫວຽດ​ນາມ

ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດທີ່ມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ພວມພັດທະນາຂະແໜງນ້ຳມັນອາຍແກັດ, ນັບທັງການຂຸດຄົ້ນ, ການກັ່ນນ້ຳມັນ, ກໍຄືການຄ້າກ່ຽວກັບນ້ຳມັນອາຍແກັດ.
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