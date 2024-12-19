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ຂ່າວສານ

ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຢູ່​ເຂດ​ພູ​ດອຍ ແລະ ພູ​ສູງ​ທາງ​ພາກ​ເໜືອ ຫວຽດ​ນາມ ສູງ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ

ການເຕີບໂຕ ຍອດຜະລິດຕະພັນໃນບໍລິເວນ (GRDP) ຂອງເຂດໃນປີ 2024 ຄາດວ່າບັນລຸ 9,11%, ສູງທີ່ສຸດໃນທົ່ວປະເທດ.
ບັນຍາກາດກອງປະຊຸມ (ພາບ: MPI)

ໃນກອງປະຊຸມສະພາປະສານງານເຂດພູດອຍ ແລະ ເຂດພູສູງພາກເໜືອ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 4 ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ທັນວາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ຫງວຽນດຶກເຕິມ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປີ 2024, ສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງເຂດ ຢັ້ງຢືນໄດ້ການຟື້ນຕົວຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ການເຕີບໂຕ ຍອດຜະລິດຕະພັນໃນບໍລິເວນ (GRDP) ຂອງເຂດໃນປີ 2024 ຄາດວ່າບັນລຸ 9,11%, ສູງທີ່ສຸດໃນທົ່ວປະເທດ. ທ່ານ ເຕິມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າໂຄງປະກອບ GRDP ມີການເໜັງຕິງຕັ້ງໜ້າພໍສົມຄວນ, ໂຄງປະກອບຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການບໍລິການ ກວມເອົາ 80,9% GRDP ຂອງເຂດ; ການປະກອບສ່ວນຂອງ 2 ຂະແໜງກວມເອົາ 8,7% ຈຸດຄະແນນເຕີບໂຕ GRDP ຂອງເຂດ ໃນປີ 2024. ວົງເງິນສົ່ງອອກຮອດທ້າຍເດືອນພະຈິກ 2024 ທົ່ວເຂດບັນລຸກວ່າ 72 ຕື້ USD.

ສະພາບແວດລ້ອມດຳເນີນທຸລະກິດໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ປີ 2023 ທົ່ວເຂດ ມີ 5/14 ທ້ອງຖິ່ນ ນອນໃນກຸ່ມ 30 ທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີດັດຊະນີແກ້ງແຍ້ງຂັ້ນແຂວງ PCI ດີທີ່ສຸດ (ລວມມີ ບັກຢາງ, ຝູທໍ້, ລ້າງເຊີນ, ຖ໊າຍງວຽນ ແລະ ລາວກາຍ). ກໍຕາມທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແລ້ວ, ຮອດປີ 2024, ທົ່ວເຂດມີ 37 ເຂດອຸດສາຫະກຳໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, 26 ເຂດອຸດສາຫະກຳ ພວມເຄື່ອນໄຫວ ດ້ວຍອັດຕາການເຄື່ອນໄຫວກວ່າ 67% ເນື້ອທີ່ດິນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມທາງໄກຂະແໜງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ

ກອງປະຊຸມທາງໄກຂະແໜງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຂະແໜງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ສ້າງລະບອບການໃຫ້ສົມບູນແບບ.
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