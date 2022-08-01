ຂ່າວສານ
ການເດີນທາງບໍລິຈາກເລືອດ - 10 ປີ “ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍເລືອດຫວຽດ”
ວັນທີ 30 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດຫວໍທິແອັງຊວັນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫຼຸບ 10 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດລາຍການການເດີນທາງບໍລິຈາກເລືອດ - ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍເລືອດຫວຽດ (2013 - 2022). ໂດຍໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແຕ່ປີ 2013 ໃນຄວາມຈຳເປັນຂອງການຮັບປະກັນແຫຼ່ງສະໜອງເລືອດໃຫ້ແກ່ການປິ່ນປົວສຸກເສີນ, ການເດີນທາງ ບໍລິຈາກເລືອດ ໄດ້ກາຍເປັນການເຄື່ອນໄຫວຈຸດສຸມ ຂອງຍຸດທະສາດ “ຢາດເລືອດແດງຍາມລະດູຮ້ອນ” ຂອງທຸກປີແລະນັບມື້ນັບມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຫຼາຍທ້ອງຖິ່ນ, ການຕອບສະໜອງຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ.
ໃນແຕ່ລະປີ, ການເດີນທາງ ບໍລິຈາກເລືອດລ້ວນແຕ່ສ້າງລະດັບສະຖິຕິໃໝ່ກ່ຽວກັບຈຳນວນວັນຈັດຕັ້ງ, ຈຳນວນທ້ອງຖິ່ນເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຈຳນວນຫົວໜ່ວຍເລືອກທີ່ຮັບໄດ້. ປະລີມານເລືອດໄດ້ຮັບຈາກການເດີນທາງ ບໍລິຈາກເລືອດ ບໍ່ພຽງແຕ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນແຫຼ່ງສະໜອງເລືອດໃຫ້ແກ່ການປິ່ນປົວສຸກເສີນຢູ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນໃນເວລາຂາດເລືອດຍາມລະດູຮ້ອນເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງປະກອບສ່ວນດັດປັບເລືອດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດອີກດ້ວຍ. ຄົບຮອບ 10 ປີທີ່ໄດ້ ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ມາຮອດປັດຈຸບັນການເດີນທາງ ບໍລິຈາກເລືອດ ບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍແລະພາລະກິດທີ່ວາງອອກນັ້ນແມ່ນ: ປະກອບສ່ວນຍົກສູງສະຕິຄວາມຮັບຮູ້ຂອງປະຊາຊົນນັບລ້ານຄົນກ່ຽວກັບການບໍລິຈາກເລືອດ, ເປີດກວ້າງເປົ້າໝາຍເຂົ້າຮ່ວມການບໍລິຈາກເລືອດ, ແກ້ໄຂສະພາບການຂາດເລືອດຍາມລະດູຮ້ອນໂດຍພື້ນຖານ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນໄລຍະເກີດພະຍາດໂຄວິດ - 19 ຜ່ານມາ.