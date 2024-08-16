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ຂ່າວສານ

ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ຊູ​ດັງ ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ຢູ່ ສະ​ວິດ​ພາຍ​ໃຕ້​ຮູບ​ແບບກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັບ

ວັນທີ 14 ສິງຫາ, ບັນດາການເຈລະຈາຢຸດຍິງຢູ່ ຊູດັງ ໂດຍອາເມລິກາ ອຸປະຖຳ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ ສະວິດ ເຖິງວ່າ ບໍ່ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຕາງໜ້າລັດຖະບານ ຊູດັງ.
ປະຊາຊົນຢູ່ຄ້າຍລີ້ໄພ (ພາບ: Getty Images/TTXVN)

ການເຈລະຈາໄດ້ດຳເນີນໃນສະພາບການ ຊູດັງ ພວມປະເຊີນໜ້າກັບວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທຳຢ່າງຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນໂລກ ນັບແຕ່ເວລາການປະທະກັນເກີດຂຶ້ນເມື່ອເດືອນເມສາປີ 2023 ລະຫວ່າງກອງທັບລັດຖະບານ ຊູດັງ ແລະ ກຳລັງເຄິ່ງທະຫານ ໜູນຊ່ວຍໂດຍໄວ (RSF).

ທ່ານໂຄສົກຂອງຄະນະປະຕິບັດງານ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ເຊີແນວ ຢັ້ງຢືນວ່າການເຈລະຈາໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມແຜນການນັບທັງເວລາທີ່ບໍ່ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຕາງໜ້າລັດຖະບານ ຊູດັງ. ການເຈລະຈາອາດຈະແກ່ຍາວເຖິງ 10 ວັນ ດ້ວຍຮູບແບບກອງປະຊຸມລັບ ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍສະຖານທີ່ຢູ່ ສະວິດ. ບັນດາການເຈລະຈາໂດຍ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ ແລະ ສະວິດຮ່ວມກັນຈັດຂຶ້ນ, ສະຫະພັນ ອາບຟຼິກກາ (AU), ເອຢິບ, ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເລດ (UAE) ແລະ ສປຊ ສວມບົດບາດເປັນກຸ່ມແນະນຳ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮັ​ດ​ແໜ້ນ​ໄມ​ຕີ​ຈິດ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ສະ​ຫະ​ພັນ​ແມ່​ຍິງ​ສອງ​ແຂວງ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ລາວ

ຮັ​ດ​ແໜ້ນ​ໄມ​ຕີ​ຈິດ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ສະ​ຫະ​ພັນ​ແມ່​ຍິງ​ສອງ​ແຂວງ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ລາວ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນ ດົ່ງເຮີ໋ຍ, ຄະນະຜູ້ແທນສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແຂວງ ກວ໋າງບິ່ງ (ຫວຽດນາມ) ແລະ ຄຳມ່ວນ, ລາວ ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະສົນທະນາ ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມື.
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