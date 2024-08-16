ຂ່າວສານ
ການເຈລະຈາສັນຕິພາບ ຊູດັງ ເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ ສະວິດພາຍໃຕ້ຮູບແບບກອງປະຊຸມລັບ
ການເຈລະຈາໄດ້ດຳເນີນໃນສະພາບການ ຊູດັງ ພວມປະເຊີນໜ້າກັບວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທຳຢ່າງຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນໂລກ ນັບແຕ່ເວລາການປະທະກັນເກີດຂຶ້ນເມື່ອເດືອນເມສາປີ 2023 ລະຫວ່າງກອງທັບລັດຖະບານ ຊູດັງ ແລະ ກຳລັງເຄິ່ງທະຫານ ໜູນຊ່ວຍໂດຍໄວ (RSF).
ທ່ານໂຄສົກຂອງຄະນະປະຕິບັດງານ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ເຊີແນວ ຢັ້ງຢືນວ່າການເຈລະຈາໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມແຜນການນັບທັງເວລາທີ່ບໍ່ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຕາງໜ້າລັດຖະບານ ຊູດັງ. ການເຈລະຈາອາດຈະແກ່ຍາວເຖິງ 10 ວັນ ດ້ວຍຮູບແບບກອງປະຊຸມລັບ ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍສະຖານທີ່ຢູ່ ສະວິດ. ບັນດາການເຈລະຈາໂດຍ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ ແລະ ສະວິດຮ່ວມກັນຈັດຂຶ້ນ, ສະຫະພັນ ອາບຟຼິກກາ (AU), ເອຢິບ, ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເລດ (UAE) ແລະ ສປຊ ສວມບົດບາດເປັນກຸ່ມແນະນຳ.