ຂ່າວສານ
ການຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ມາເລເຊຍ ຈະນຳຜົນປະໂຫຍດມາໃຫ້ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນ ອາຊຽນ
ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20 – 21 ກໍລະກົດ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງໃນການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ Anwar Ibrahim. ການຢ້ຽມຢາມຂັ້ນສູງຄັ້ງນີ້ກໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຫວັງຂອງສອງຝ່າຍໃນການສືບຕໍ່ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຢ່າງແທດຈິງເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແຕ່ປີ 2015. ນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານ Dato Tan Yang Thai, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ມາເລເຊຍປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໃນການຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວ VOV ໃນວັນທີ 19 ກໍລະກົດ. ທ່ານ Dato Tan Yang Thai, ເນັ້ນໜັກວ່າ:
ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນສອງຝ່າຍອາດຈະສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ການຄ້າສອງສົ້ນຢ່າງແຮງ ແລະ ຍືນຍົງກ່ວາ, ພ້ອມທັງຊອກຫາວິທີການຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກ່ວາ, ລວມມີການພັດທະນາບັນດາຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ ແລະ ປູກລ້ຽງສິນໃນນ້ຳ, ອຸດສາຫະກຳອາຫານສຳລັບຊາວມຸດສະລິມ Halal, ຫຼືເຄື່ອງອາໄຫຼ່ເອເລັກໂຕນິກ. ການພົວພັນສອງຝ່າຍກໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ການສຶກສ!, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ. ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນຈະນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດມາໃຫ້ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນ ອາຊຽນ.