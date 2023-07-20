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ຂ່າວສານ

ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຢ່າງ​ແໜ້ນ​ແຟ້ນ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ມາ​ເລ​ເຊຍ ຈະ​ນຳ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ມາ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ສອງ​ປະ​ເທດ ແລະ ພາກ​ພື້ນ ອາ​ຊຽນ

ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນສອງຝ່າຍອາດຈະສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ການຄ້າສອງສົ້ນຢ່າງແຮງ ແລະ ຍືນຍົງກ່ວາ, ພ້ອມທັງຊອກຫາວິທີການຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກ່ວາ, ລວມມີການພັດທະນາບັນດາຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ ແລະ ປູກລ້ຽງສິນໃນນ້ຳ
ທ່ານ Dato Tan Yang Thai, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ມາເລເຊຍປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຕອບຄຳຖາມຕໍ່ນັກຂ່າວ VOV

ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20 – 21 ກໍລະກົດ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງໃນການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ Anwar Ibrahim. ການຢ້ຽມຢາມຂັ້ນສູງຄັ້ງນີ້ກໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຫວັງຂອງສອງຝ່າຍໃນການສືບຕໍ່ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຢ່າງແທດຈິງເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແຕ່ປີ 2015. ນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານ Dato Tan Yang Thai, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ມາເລເຊຍປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໃນການຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວ VOV ໃນວັນທີ 19 ກໍລະກົດ. ທ່ານ Dato Tan Yang Thai, ເນັ້ນໜັກວ່າ:

ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນສອງຝ່າຍອາດຈະສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ການຄ້າສອງສົ້ນຢ່າງແຮງ ແລະ ຍືນຍົງກ່ວາ, ພ້ອມທັງຊອກຫາວິທີການຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກ່ວາ, ລວມມີການພັດທະນາບັນດາຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ ແລະ ປູກລ້ຽງສິນໃນນ້ຳ, ອຸດສາຫະກຳອາຫານສຳລັບຊາວມຸດສະລິມ Halal, ຫຼືເຄື່ອງອາໄຫຼ່ເອເລັກໂຕນິກ. ການພົວພັນສອງຝ່າຍກໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ການສຶກສ!, ກິລາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ. ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນຈະນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດມາໃຫ້ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນ ອາຊຽນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ - ມາ​ເລ​ເຊຍ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ

ຫວຽດ​ນາມ - ມາ​ເລ​ເຊຍ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ວັນທີ 20 ກໍລະກົດ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ Anwar Ibrahim ແລະ ພັນລະຍາ ຈະມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20 – 21 ກໍລະກົດ. ການຢ້ຽມຢາມມີຄວາມໝາຍພິເສດເມື່ອປີນີ້ແມ່ນຄົບຮອບ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ມາເລເຊຍ (30/3/1973 – 30/3/2023), ເຊິ່ງແມ່ນໂອກາດເພື່ອປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍດ້ານ, ນຳການພົວພັນສອງຝ່າຍເຂົ້າສູ່ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກ່ວາເກົ່າ.
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