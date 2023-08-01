ຂ່າວສານ
ການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ສິນໃນນໍ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງ ອາຊຽນ ເພີ່ມຂຶ້ນແຮງໃນ 7 ເດືອນຜ່ານມາ
ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ເຂົ້າສານ ແລະ ກາເຟ ແມ່ນ 2 ປະເພດສິນຄ້າທີ່ມີການເຕີບໂຕຫຼາຍທີ່ສຸດໃນບັນດາຕະຫຼາດ ອິນໂດເນເຊຍ, ຟີລິບປິນ ແລະ ສິງກະໂປ. ຍ້ອນມີແຫຼ່ງສະໜອງທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ສອງປະເພດສິນຄ້າເຫຼົ່ານັ້ນ ຍັງຄົງແມ່ນສິນຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມບໍລິໂພກຈາກບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ. ຄາດວ່າ, ໃນຊຸມເດືອນທ້າຍປີ 2023, ສິນຄ້າປະເພດ ອື່ນໆ ຈະສືບຕໍ່ມີໂອກາດເພີ່ມວົງເງິນສົ່ງອອກໄປຍັງບັນດາຕະຫຼາດດັ່ງກ່າວ.
ເພື່ອເພີ່ມທະວີການສົ່ງອອກ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຫວຽດນາມ ຟຸ່ງດຶກຕຽນ, ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຕ້ອງເປີດກວ້າງຕະຫຼາດ:
“ໃນໂຄງປະກອບຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍຢ່າງ. ບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ມີລະດັບການເຕີບໂຕໄວ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດສາກົນໃຫຍ່ພິເສດນັ້ນ ແມ່ນຕ້ອງສຸມໃສ່ຍູ້ແຮງ, ສ່ວນບັນດາຕະຫຼາດຄືເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ສິນໃນນ້ຳ ແມ່ນຈະຕ້ອງເປີດກວ້າງຕະຫຼາດ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທາງກະຊວງຈະມອບໝາຍໃຫ້ການນຳຫົວໜ່ວຍຕ່າງໆ ສຸມໃສ່ເປີດກວ້າງຕະຫຼາດຕ່າງໆຄື: ຈີນ, ເອີຣົບ, ຍີ່ປຸ່ນ, ອາເມລິກາ, ຊຸກຍູ້ບັນດາຕະຫຼາດເດີມ, ມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ ດ້ວຍບັນດາຜະລິດຕະພັນ ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ພວມມີທ່າແຮງ.”