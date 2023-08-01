Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ຜະ​ລິດ​ຕ​ະ​ພັນ​ກ​ະ​ເສດ, ເຄື່ອງ​ປ່າ​ຂອງ​ດົງ ແລະ ສິນ​ໃນ​ນໍ້​າ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໄປ​ຍັງ ອາ​ຊຽນ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​​ແຮງ​ໃນ 7 ເດືອນ​ຜ່ານ​ມາ

ຕາມກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, 7 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023 ນີ້, ການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ສິນໃນນ້ຳຂອງ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງຕະຫຼາດບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 14% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2022, ບັນລຸ 2,9 ລ້ານ USD.
ພາບປະກອບ.

ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ເຂົ້າສານ ແລະ ກາເຟ ແມ່ນ 2 ປະເພດສິນຄ້າທີ່ມີການເຕີບໂຕຫຼາຍທີ່ສຸດໃນບັນດາຕະຫຼາດ ອິນໂດເນເຊຍ, ຟີລິບປິນ ແລະ ສິງກະໂປ. ຍ້ອນມີແຫຼ່ງສະໜອງທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ສອງປະເພດສິນຄ້າເຫຼົ່ານັ້ນ ຍັງຄົງແມ່ນສິນຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມບໍລິໂພກຈາກບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ. ຄາດວ່າ, ໃນຊຸມເດືອນທ້າຍປີ 2023, ສິນຄ້າປະເພດ ອື່ນໆ ຈະສືບຕໍ່ມີໂອກາດເພີ່ມວົງເງິນສົ່ງອອກໄປຍັງບັນດາຕະຫຼາດດັ່ງກ່າວ.

ເພື່ອເພີ່ມທະວີການສົ່ງອອກ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຫວຽດນາມ ຟຸ່ງດຶກຕຽນ, ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຕ້ອງເປີດກວ້າງຕະຫຼາດ:

“ໃນໂຄງປະກອບຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍຢ່າງ. ບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ມີລະດັບການເຕີບໂຕໄວ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດສາກົນໃຫຍ່ພິເສດນັ້ນ ແມ່ນຕ້ອງສຸມໃສ່ຍູ້ແຮງ, ສ່ວນບັນດາຕະຫຼາດຄືເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ສິນໃນນ້ຳ ແມ່ນຈະຕ້ອງເປີດກວ້າງຕະຫຼາດ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທາງກະຊວງຈະມອບໝາຍໃຫ້ການນຳຫົວໜ່ວຍຕ່າງໆ ສຸມໃສ່ເປີດກວ້າງຕະຫຼາດຕ່າງໆຄື: ຈີນ, ເອີຣົບ, ຍີ່ປຸ່ນ, ອາເມລິກາ, ຊຸກຍູ້ບັນດາຕະຫຼາດເດີມ, ມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ ດ້ວຍບັນດາຜະລິດຕະພັນ ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ພວມມີທ່າແຮງ.”


(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບ ໂອຕາລິດ, ອີຕາລີ ແລະ ວາຕີກັງ

ສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບ ໂອຕາລິດ, ອີຕາລີ ແລະ ວາຕີກັງ

ການໄປປະຕິບັດງານຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ບັນດາໝາກຜົນສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top