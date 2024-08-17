ຂ່າວສານ “ການສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດ 2024” ແຜ່ຂະຫຍາຍສານແຫ່ງຄວາມໝາຍຂອງວັນບຸນ ສະແດງຄວາມກະຕັນຍູຕໍ່ພໍ່ແມ່ຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດ 17/08/2024 ຕອນຄ່ຳວັນທີ 15 ສິງຫາ, ຢູ່ຫໍວັດທະນະທຳແຮງງານມິດຕະພາບ ຫວຽດ - ໂຊ, ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ດຳເນີນລາຍການສະແດງສິລະປະ “ການສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດ2024”. ລາຍການສະແດງສິລະປະ “ການສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດ2024” (ພາບ: ຄະນະຈັດຕັ້ງ)ລາຍການໄດ້ຈັດຂຶ້ນເພື່ອແນໃສ່ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຂອງຜູ້ເປັນລູກຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮັກສາຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນະທຳມະນຸດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງຊາວຫວຽດນາມ. ຢູ່ລາຍການ, ຄະນະຈັດຕ້ັງ ແລະ ບັນດາຜູ້ໃຈບຸນໃຈກຸສົນໄດ້ມອບຂອງຂວັນ, ທຶນການສຶກສາ 30 ພູດເພື່ອແນໃສ່ລະດົມກຳລັງໃຈພວກນ້ອງໆນັກຮຽນ ທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແຕ່ມານະພະຍາຍາມກາຍເປັນແບບຢ່າງ ເປັນລູກທີ່ມີຄວາມກະຕັນຍູໃນປີ 2024 ຂອງຮ່າໂນ້ຍ. ຜ່ານບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ, ການສະແດງໃນລາຍການ “ການສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດ 2024” ປີນີ້. ຄະນະຈັດຕັ້ງ ປາດຖະໜາວ່າ ຜ່ານສິລະປະ, ຈະສົ່ງສານວັດທະນະທຳມະນຸດ, ປຸກລຸກຄາດຫວັງແຫ່ງສັນຕິພາບ, ນ້ຳໃຈຄວາມຮັກແພງ ແລະ ຄວາມກະຕັນຍູຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດ; ພິເສດເຊີດຊູບັນດານັກຮົບວິລະຊົນທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ແມ່ຫວຽດນາມວິລະຊົນ, ພ້ອມທັງຕັກເຕືອນໄວໜຸ່ມກ່ຽວກັບການສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໃນວິວັດການເຕີບໃຫຍ່. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)