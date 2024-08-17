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ຂ່າວສານ

“ການ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຮູ້​ບຸນ​ຄຸນ​ຕໍ່​ຜູ້​ໃຫ້​ກຳ​ເນີດ 2024” ແຜ່​ຂະ​ຫຍາຍ​ສານ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ໝາຍ​ຂອງ​ວັນ​ບຸນ ສະ​ແດງ​ຄວາມກ​ະ​ຕັນ​ຍູ​ຕໍ່​ພໍ່​ແມ່ຜູ້​ໃຫ້​ກຳ​ເນີດ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 15 ສິງຫາ, ຢູ່ຫໍວັດທະນະທຳແຮງງານມິດຕະພາບ ຫວຽດ - ໂຊ, ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ດຳເນີນລາຍການສະແດງສິລະປະ “ການສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດ2024”.
ລາຍການສະແດງສິລະປະ “ການສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດ2024” (ພາບ: ຄະນະຈັດຕັ້ງ)
ລາຍການໄດ້ຈັດຂຶ້ນເພື່ອແນໃສ່ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຂອງຜູ້ເປັນລູກຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮັກສາຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນະທຳມະນຸດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງຊາວຫວຽດນາມ. ຢູ່ລາຍການ, ຄະນະຈັດຕ້ັງ ແລະ ບັນດາຜູ້ໃຈບຸນໃຈກຸສົນໄດ້ມອບຂອງຂວັນ, ທຶນການສຶກສາ 30 ພູດເພື່ອແນໃສ່ລະດົມກຳລັງໃຈພວກນ້ອງໆນັກຮຽນ ທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແຕ່ມານະພະຍາຍາມກາຍເປັນແບບຢ່າງ ເປັນລູກທີ່ມີຄວາມກະຕັນຍູໃນປີ 2024 ຂອງຮ່າໂນ້ຍ. ຜ່ານບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ, ການສະແດງໃນລາຍການ “ການສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດ 2024” ປີນີ້. ຄະນະຈັດຕັ້ງ ປາດຖະໜາວ່າ ຜ່ານສິລະປະ, ຈະສົ່ງສານວັດທະນະທຳມະນຸດ, ປຸກລຸກຄາດຫວັງແຫ່ງສັນຕິພາບ, ນ້ຳໃຈຄວາມຮັກແພງ ແລະ ຄວາມກະຕັນຍູຕໍ່ຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດ; ພິເສດເຊີດຊູບັນດານັກຮົບວິລະຊົນທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ແມ່ຫວຽດນາມວິລະຊົນ, ພ້ອມທັງຕັກເຕືອນໄວໜຸ່ມກ່ຽວກັບການສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໃນວິວັດການເຕີບໃຫຍ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫາຍຟ່ອງ - ຈຸດພົ້ນເດັ່ນໃນການພັດທະນາເຮືອນຢູ່ສັງຄົມ

ຫາຍຟ່ອງ - ຈຸດພົ້ນເດັ່ນໃນການພັດທະນາເຮືອນຢູ່ສັງຄົມ

ຕາມແຜນຮ່າງພັດທະນາເຮືອນຢູ່ສັງຄົມ 1 ລ້ານຫຼັງ, ໂດຍທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີອະນຸມັດຜ່ານ, ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ ໄດ້ມອບຄາດໝາຍກໍ່ສ້າງເຮືອນຢູ່ສັງຄົມໃຫ້ໄດ້ 33.500 ຫຼັງນັບແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2030.
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