Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ການ​ສະຫຼຸບ​ຂອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 3 ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລະດົມທຸກແຫຼ່ງກຳລັງເຂົ້າຮ່ວມການຫັນເປັນດີຈີຕອນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງ ຂອງທັງລະບົບການເມືອງ, ການສະໜັບສະໜູນ, ການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລະດົມທຸກແຫຼ່ງກຳລັງເຂົ້າຮ່ວມການຫັນເປັນດີຈີຕອນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງ ຂອງທັງລະບົບການເມືອງ, ການສະໜັບສະໜູນ, ການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນ.

   

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ(ພາບ: TTXVN)

ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານຫາກໍ່ປະກາດແຈ້ງການກ່ຽວກັບການສະຫຼຸບຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 3 ຂອງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຫັນເປັນດີຈີຕອນໃນວັນທີ 8 ສິງຫາ ປີ 2022. ແຈ້ງການສະຫຼຸບໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແມ່ນເຄື່ອງມືສຳຄັນໃນການສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຂອງ, ຕິດພັນກັບຄວາມເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ, ແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ. ປ່ຽນແປງໃໝ່ເຕັກໂນໂລຢີ, ຫັນຕະຫຼາດ, ລະບົບສະໜອງ, ຜະລິດຕະພັນເປັນຫຼາຍຮູບແບບ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລະດົມທຸກແຫຼ່ງກຳລັງເຂົ້າຮ່ວມການຫັນເປັນດີຈີຕອນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງ ຂອງທັງລະບົບການເມືອງ, ການສະໜັບສະໜູນ, ການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນ. ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍໃນທຸກຂົງເຂດ, ຂະແໜງອາຊີບແຕ່ຕ້ອງມີຈຸດສຸມ, ແທດຈິງ, ຫຼີກລ້ຽງການລົງທຶນແບບກະແຈກກະຈາຍ, ຟູມເຟືອຍ.

ນັບແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2022 ແລະ ເວລາຈະມາເຖິງ, ລັດຖະມົນຕີບັນດາກະຊວງ, ຫົວໜ້າອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ, ອົງການຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນບັນດາແຂວງ, ນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ ຈົ່ງຕັ້ງໜ້າຈັດສັນແຫຼ່ງກຳລັງປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່ຫັນເປັນດີຈີຕອນຂອງກະຊວງ, ອົງການ, ທ້ອງຖິ່ນຕົນ. ພ້ອມທັງ, ສຸມໃສ່ພັດທະນາ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຮັບໃຊ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ແກ່ບັນດາລະບົບຂໍ້ມູນຂອງອົງການສຳນັກງານແຫ່ງລັດ. ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສາກົນ ໃນການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຊີດ​ຊູ​ຄຸນ​ຄ່າ​ພາ​ສາ​ຫວຽດ​ ຜ່ານ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫ​ວ​ສອນ​ພາ​ສາຫວຽດ​ໃຫ້​ເດັກ​ນ້ອຍ​ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ​ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

ເຊີດ​ຊູ​ຄຸນ​ຄ່າ​ພາ​ສາ​ຫວຽດ​ ຜ່ານ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫ​ວ​ສອນ​ພາ​ສາຫວຽດ​ໃຫ້​ເດັກ​ນ້ອຍ​ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ​ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

ທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ບັນດາຄູສອນພາສາຫວຽດ ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ພ້ອມກັບຜູ້ຂຽນຮຽບຮຽງປຶ້ມແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການກ່ຽວກັບການສອນພາສາຫວຽດ ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ ຫວຽດນາມພວມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ຜ່ານນັ້ນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເຊີດຊູພາສີ ຫວຽດ ໃນປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top