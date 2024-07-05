ຂ່າວສານ
ການສອບເສັງຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ແລະ ສັນຍາ ເຊີແນວ 1954 ຢູ່ ລາວ
ວັນທີ 4 ກໍລະກົດ, ຢູ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ສະຖານກົງສູນໃຫ່ຍ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສະຫວັນນະເຂດ ສົມທົບກັບພະແນກສຶກສາ ແລະ ກິລາແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ສະມາຄົມແຊວງ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ໂຮງຮຽນສາມັນມິດຕະພາບ ລາວ-ຫວຽດນາມ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ຈັດການ “ສອບເສັງຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ແລະ ເຫດການເຊັນສັນຍາ ເຊີແນວ ກ່ຽວກັບການຢຸດຕິສົງຄາມຢູ່ ຫວຽດນາມ ປີ 1954”.
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານ ອະນຸສອນ ສຸດທິວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາ ແລະ ກິລາແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກນ້ອງນັກຮຽນ ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບ ໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ແລະ ເຫດການເຊັນສັນຍາ ເຊີແນວກ່ຽວກັບການຢຸດຕິສົງຄາມຢູ່ ຫວຽດນາມ ປີ 1954 ພ້ອມທັງສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ພັກ, ລັດ ແລະ ປຊຊ ຫວຽດນາມ ຊື່ງຍາມໃດກໍ່ສະໜັບສະໜູນ, ຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງທັນການ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ໃນໄລຍະກ່ອນ ກໍ່ຄືໃນວິວັດການພັດທະນາປະເທດລາວ ໃນປະຈຸບັນ.