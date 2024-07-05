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ຂ່າວສານ

ການ​ສອບ​ເສັງ​ຊອກ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ ແລະ ສັນ​ຍາ ເຊີ​ແນວ 1954 ຢູ່ ລາວ

ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ພັກ, ລັດ ແລະ ປຊຊ ຫວຽດນາມ ຊື່ງຍາມໃດກໍ່ສະໜັບສະໜູນ, ຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງທັນການ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ໃນໄລຍະກ່ອນ ກໍ່ຄືໃນວິວັດການພັດທະນາປະເທດລາວ ໃນປະຈຸບັນ.
(ພາບ: ttxvn)

ວັນທີ 4 ກໍລະກົດ, ຢູ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ສະຖານກົງສູນໃຫ່ຍ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສະຫວັນນະເຂດ ສົມທົບກັບພະແນກສຶກສາ ແລະ ກິລາແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ສະມາຄົມແຊວງ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ໂຮງຮຽນສາມັນມິດຕະພາບ ລາວ-ຫວຽດນາມ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ຈັດການ “ສອບເສັງຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ແລະ ເຫດການເຊັນສັນຍາ ເຊີແນວ ກ່ຽວກັບການຢຸດຕິສົງຄາມຢູ່ ຫວຽດນາມ ປີ 1954”.

  ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານ ອະນຸສອນ ສຸດທິວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາ ແລະ ກິລາແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກນ້ອງນັກຮຽນ ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບ ໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ແລະ ເຫດການເຊັນສັນຍາ ເຊີແນວກ່ຽວກັບການຢຸດຕິສົງຄາມຢູ່ ຫວຽດນາມ ປີ 1954 ພ້ອມທັງສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ພັກ, ລັດ ແລະ ປຊຊ ຫວຽດນາມ ຊື່ງຍາມໃດກໍ່ສະໜັບສະໜູນ, ຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງທັນການ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ໃນໄລຍະກ່ອນ ກໍ່ຄືໃນວິວັດການພັດທະນາປະເທດລາວ ໃນປະຈຸບັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ລາ​ວ​ດຳ​ລົງ​ບົດ​ບາດ​ເປັນ​ປະ​ທານ AIPA ຄັ້ງ​ທີ 45

ຫວຽດ​ນາມ ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ລາ​ວ​ດຳ​ລົງ​ບົດ​ບາດ​ເປັນ​ປະ​ທານ AIPA ຄັ້ງ​ທີ 45

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ລາວ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ (ລາວ), ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຄັກດິ້ງໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ.
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