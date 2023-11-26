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ຂ່າວສານ

ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຍີ່​ປ່​ຸ​ນ ຂອງ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ແມ່ນ​ສານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ພົວ​ພັນ​ທີ່​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ແລະ ວັດ​ທະ​ນາ​ຖາ​ວອນ

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງລັດ ຍີ່ປຸ່ນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ພັນລະຍາ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ ຍີ່ປຸ່ນ ຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 27 – 30 ພະຈິກ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Yamada Takio (ພາບ: TTXVN)

ຕາມທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, Yamadan Takio, ການຢ້ຽມຢາມ ຍີ່ປຸ່ນ ຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ທີ່ເປັນສັນຍາລັກຈະແຈ້ງພິສູດໃຫ້ເຫັນການພົວພັນອັນດີງາມທີ່ສຸດ ນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປັດຈຸບັນ ລະຫວ່າງ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຫວຽດນາມ, ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນໃນຈຸດເວລາສຳຄັນ, ມີລັກສະນະປະຫວັດສາດ ແລະ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຂີດໝາຍທີ່ພົ້ນເດັ່ນທີ່ສຸດໃນປີທີ່ສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຄົບຮອບ 50 ປີ (1973 – 2023).

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Yamada Takio ຖືວ່າ ນອກຈາກການຫວນຄືນບັນດາບາດກ້າວເດີນໃນການພົວພັນສອງປະເທດນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປັດຈຸບັນແລ້ວ, ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ຍັງສົ່ງສານທີ່ວ່າ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຫວຽດນາມ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການພົວພັນສອງຝ່າຍເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງພວມກາຍເປັນການ ພົວພັນທີ່ສາມາດປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ສັນຕິພາບ, ວັດທະນາຖາວອນຂອງພາກພື້ນ ແລະ ໂລກອີກດ້ວຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມ COP 28, ຢ້ຽມຢາມ ຕວັກກີ ຢ່າງເປັນທາງການ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມ COP 28, ຢ້ຽມຢາມ ຕວັກກີ ຢ່າງເປັນທາງການ

ການໄປປະຕິບັດງານຈະດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 29 ພະຈິກ ຫາວັນທີ 03 ທັນວາ.
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