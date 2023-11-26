ຂ່າວສານ
ການຢ້ຽມຢາມ ຍີ່ປຸ່ນ ຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ແມ່ນສານກ່ຽວກັບການພົວພັນທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງສັນຕິພາບ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ
ຕາມທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, Yamadan Takio, ການຢ້ຽມຢາມ ຍີ່ປຸ່ນ ຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ທີ່ເປັນສັນຍາລັກຈະແຈ້ງພິສູດໃຫ້ເຫັນການພົວພັນອັນດີງາມທີ່ສຸດ ນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປັດຈຸບັນ ລະຫວ່າງ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຫວຽດນາມ, ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນໃນຈຸດເວລາສຳຄັນ, ມີລັກສະນະປະຫວັດສາດ ແລະ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຂີດໝາຍທີ່ພົ້ນເດັ່ນທີ່ສຸດໃນປີທີ່ສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຄົບຮອບ 50 ປີ (1973 – 2023).
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Yamada Takio ຖືວ່າ ນອກຈາກການຫວນຄືນບັນດາບາດກ້າວເດີນໃນການພົວພັນສອງປະເທດນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປັດຈຸບັນແລ້ວ, ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ຍັງສົ່ງສານທີ່ວ່າ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຫວຽດນາມ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການພົວພັນສອງຝ່າຍເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງພວມກາຍເປັນການ ພົວພັນທີ່ສາມາດປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ສັນຕິພາບ, ວັດທະນາຖາວອນຂອງພາກພື້ນ ແລະ ໂລກອີກດ້ວຍ.