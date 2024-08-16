ຂ່າວສານ
ການຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດໂຕເລິມ ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວການທູດພິເສດສຳຄັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະຈີນ
ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມິນູດ ຈີນ, ປະທານປະເທດ ສປ.ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ແລະ ພັນລະຍາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ,ປະທານປະເທດ ສສ.ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ສປ.ຈີນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18 – 20 ສິງຫາ.
ນີ້ແມ່ນການປະຕິບັດງານຢູ່ຕ່າງປະເທດຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມໃນຖານະຕຳແໜ່ງໃໝ່, ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທາງການທູດສຳຄັນພິເສດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ ໃນປີ 2024, ມີຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ທ່າອ່ຽງພັດທະນາຂອງການພົວພັນສອງພັກ, ສອງລັດ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ການຢ້ຽມຢາມກໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຖືເປັນສຳຄັນ, ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າຂອງທັງສອງຝ່າຍໃນການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ, ສ້າງປະຊາຄົມແບ່ງປັນອະນາຄົດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ທີ່ມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດ.
ທ່ານ ເລຮ່ວາຍຈຸງ ຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ຄາດວ່າທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ຈະມີການແລກປ່ຽນຢູ່ລະດັບຍຸດທະສາດສູງທີ່ສຸດຂອງສອງພັກ, ສອງລັດ; ຕີລາຄາກ່ຽວກັບການພົວພັນລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ, ພິເສດແມ່ນໝາກຜົນບັນລຸໄດ້ໃນການປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມຂັ້ນສູງລະຫວ່າງການນຳຫຼັກແຫຼ່ງຂອງທັງສອງປະເທດ.