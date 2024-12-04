ຂ່າວສານ
ການຢ້ຽມຢາມຂອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ
ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງສະພາສູງ ຍີ່ປຸ່ນ, ວັນທີ 3 ທັນວາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ຍີ່ປຸ່ນ ຢ່າງເປັນທາງການ. ຕາມທ່ານ ຟ້າມກວາງຮ້ຽວ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ຍີ່ປຸ່ນ ແລ້ວ, ການຢ້ຽມຢາມດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 03 – 07 ທັນວາ ແລະ ນີ້ກໍແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ພາຍຫຼັງ 12 ປີ ນັບແຕ່ປີ 2012. ໃນການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບກະສັດ; ພົບປະສອງຝ່າຍກັບປະທານສະພາສູງ; ພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ປະທານສະພາຕ່ຳ, ການນຳພັກໃຫຍ່, ການນຳອົງການຈັດຕັ້ງເສດຖະກິດໃຫຍ່ຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ຈຳນວນໜຶ່ງ ພົບປະກັບຜູ້ຕາງໜ້າປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຍີ່ປຸ່ນ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດກໍ ຈະຢ້ຽມຢາມ Nagasaki.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຟ້າມກວາງຮ້ຽວ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ດຳເນີນກົງກັບຈຸດເວລາສອງປະເທດຫາກໍ່ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 1 ປີແຫ່ງການຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນ “ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມວັດທະນາຖາວອນຢູ່ອາຊີ ແລະ ໃນໂລກ”; ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງແຮງ ແລະ ຮອບດ້ານໃນບັນດາຂົງເຂດ ດ້ວຍຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງສູງ, ການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນດຳເນີນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນ. ບົນພື້ນຖານການພົວພັນອັນດີງາມທີ່ສຸດນັ້ນ, ການຢ້ຽມຢາມ ຍີ່ປຸ່ນ ຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ຈະເຮັດໃຫ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ໃນຂອບເຂດການພົວພັນຮ່ວມມືໃໝ່ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນລະຫວ່າງອົງການນິຕິບັນຍັດຂອງສອງປະເທດ, ສ້າງກຳລັງແຮງແກ່ການພັດທະນາໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ລົງທຶນ, ແຮງງານ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດອັນແທດຈິງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນສອງປະເທດ.