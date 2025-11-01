ຂ່າວສານ
ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເປີດໜ້າປະຫວັດສາດໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ ອັງກິດ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະພັນລະຍາ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຂອງພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ຫາກໍ່ສິ້ນສຸດການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ແລະ ອຽກລັງເໜືອ ຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28 – 30 ຕຸລາ ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ Keir Starmer. ໂດຍຕອບສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນກ່ຽວກັບໝາກຜົນ, ຄວາມໝາຍຂອງການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເລຮ່ວາຍຈຸງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ມີກິດຈະກຳສຳຄັນກ່ວາ 20 ຢ່າງ ແລະ ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນຫຼາຍຢ່າງທີ່ມີລັກສະນະປະສິດທິຜົນ, ແທ້ຈິງ.ໃນນັ້ນຂີດໝາຍພົ້ນເດັ່ນຂອງການຢ້ຽມຢາມແມ່ນເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອັງກິດເຫັນດີເປັນເອກະພາບຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ, ລະດັບການພົວພັນສູງທີ່ສຸດໃນລະບົບບັນດາຂອບເຂດຄູ່ຮ່ວມມືຂອງ ຫວຽດນາມ.