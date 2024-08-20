ຂ່າວສານ
ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່,ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມແມ່ນການຄັດເລືອກຍຸດທະສາດອີງຕາມການພັດທະນາຢ່າງມີສະຖຽນລະພາບຂອງການພົວພັນສອງຝ່າຍ
ແລກປ່ຽນກັບນັກຂ່າວສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ຢູ່ປັກກິ່ງ ກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຈີນ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ທ່ານ ສາດສະດາຈານ ຢູຍແຊງເອິ້ງ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ ຫວຽດນາມ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຶງເຈົາ ເນັ້ນໜັກວ່າ ການຢ້ຽມຢາມສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່,ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ແລະ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຢຶດໝັ້ນກັບແນວຄິດໂຮ່ຈີມິນ, ສືບທອດມໍລະດົກດ້ານການເມືອງໂດຍທ່ານອະດີດເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ ປະໄວ້ໃຫ້, ນຳພາ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ກ້າວເດີນບົນເສັ້ນທາງ ສັງຄົມນິຍົມ, ຊຸກຍູ້ພາລະກິດ ປ່ຽນແປງໃໝ່ ເປີດປະຕູ ແລະ ວິວັດການຫັນຫວຽດນາມເປັນທັນສະໄໝ. ເລື່ອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເລືອກເອົາ ກວາງຈູ ເຊິ່ງແມ່ນສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳລັບພາລະກິດແຫ່ງການປະຕິວັດຂອງ ຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະທຳອິດ ມາຢ້ຽມຢາມ ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຖືເປັນສຳຄັນຢ່າງສູງສຸດຕໍ່ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບອັນປະເສີດເລີດລ້ຳ ລະຫວ່າງສອງພັກ, ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ຈີນ - ຫວຽດນາມ.