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ຂ່າວສານ

ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ຮ່ວ​ມ​ມື ຫວຽດ​ນາມ - Timor Leste ນັບ​ມື້​ນັບ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ໝັ້ນ​ແກ່ນ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 1 ສິງຫາ, ຢູ່ສູນກອງປະຊຸມສາກົນ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມໄດ້ເປັນປະທານງານລ້ຽງຕ້ອນຮັບທ່ານ Jose Ramos-Horta ປະທານາທາທິບໍດີ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ Timor Leste ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ທ່ານ Jose Ramos-Horta ປະທານາທາທິບໍດີ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ Timor Leste (ພາບ: VOV)

ທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ເອກອ້າງທະນົງໃຈທີ່ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທຳອິດໃນພາກພື້ນທີ່ຮັບຮູ້ພື້ນຖານເອະລາດ ແລະ ສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ກັບ Timor Leste. ຜ່ານກ່ວາສອງທົດສະວັດໃນການຮ່ວມເດີນທາງ, ການພົວພັນມິດຕະພາບຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - Timor Leste ນັບມື້ນັບພັດທະນາຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ. ທ່ານປະທານປະເທດ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ດ້ວຍຈິດໃຈທາງການເມືອງທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມຕັດສິນໃຈສູງຂອງການນຳ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - Timor Leste ຈະພັດທະນາຢ່າງແຮງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ, ຢ່າງແຮງ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ໃນໂລກ.

ສ່ວນທ່ານປະທານາທິບໍດີ Jose Ramos-Horta ກໍ່ສະແດງຄວາມນັບຖືຕໍ່ບັນດາຜົນສຳເລັດເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ໃນພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Jose Ramos-Horta ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນແບບຢ່າງທີ່ດີເຊິ່ງ Timor Leste, ກໍ່ຄືຫຼາຍພື້ນຖານເສດຖະກິດຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນ ຕ່າງກໍ່ປາດຖະໜາຢາກຮ່ຳຮຽນຕາມ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Jose Ramos-Horta ໄດ້ຂອບອົກຂອບໃຈ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໜູນຊ່ວຍ Timor Leste ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນວິວັດການເຂົ້າຮ່ວມ ອາຊຽນ, ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ການແບ່ງປັນຂອງ ຫວຽດນາມ ສວມບົດບາດສຳຄັນທີ່ສຸດໃນວຽກງານກະກຽມ, ຊ່ວຍ Timor Leste ບືນຕົວຂຶ້ນ ກາຍເປັນສະມາຊິກຂອງ ອາຊຽນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະຫາຍ ໂຕເລີມ ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງຊຸດທີ XIII

ສະຫາຍ ໂຕເລີມ ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງຊຸດທີ XIII

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 3 ສິງຫາ 2024, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ກອມມູນິດຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XIII ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ. ສະຫາຍ ໂຕເລີມ, ກຳມະການກົມການເມືອງ, ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ ສະໄໝທີ XIII.
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