ຂ່າວສານ
ການພົບປະແລກປ່ຽນກັບຜູ້ເປັນແບບຢ່າງດີເດັ່ນໃນທົ່ວປະເທດໃນການຮ່ຳຮຽນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ, ແບບແຜນດຳລົງຊີວິດຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 15 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະໂຄສະນາສຶກສາສູນກາງພັກ ໄດ້ຈັດລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນກັບຜູ້ເປັນແບບຢ່າງດີເດັ່ນໃນທົ່ວປະເທດໃນການຮ່ຳຮຽນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ, ແບບແຜນດຳລົງຊີວິດຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ 2024 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ໂຮ່ຈີມິນ - ຂະບວນການແຫ່ງຄວາມມຸ່ງຫວັງປີ 2024”. ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ລາຍການ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ລາຍການມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຍິ່ງ, ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນບັນດາແບບຢ່າງດີເດັ່ນສືບຕໍ່ສ້າງບັນດາໜ້າປະຫວັດສາດທີ່ອົງອາດກ້າຫານໃນຍຸກສະໄໝໂຮ່ຈີມິນ. ການຮ່ຳຮຽນ, ປະຕິບັດຕາມແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ, ແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທີ່ຈຳເປັນ, ສ້າງກຳລັງພັດທະນາຢ່າງແຮງ ນຳປະເທດຊາດກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່, ສັງກາດພັດທະນາ, ສັງກາດຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະເໜີວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ແບບຢ່າງດີເດັ່ນແຕ່ລະຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນຈະສືບຕໍ່ອຸທິດສ່ວນ, ເປັນແບບຢ່າງທີດີ ດ້ວຍບັນດາໝາກຜົນໃໝ່, ຜົນສຳເລັດໃໝ່, ແຜ່ຂະຫຍາຍ, ສ້າງແຫຼ່ງບັນດານໃຈຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ດຶງດູດປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນຄົນ ເຂົ້າຮວ່ມການແຂ່ງຂັນຮ່ຳຮຽນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມປະທານໂຮ່ຈີມິນ, ເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈເອກະລາດ, ຄວາມໝັ້ນໃຈ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຊົນຊາດ, ເພື່ອໃຫ້ “ຂະບວນການມຸ່ງຫວັງ” ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໂດຍໄວ.