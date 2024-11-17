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ຂ່າວສານ

ການ​ພົບ​ປະ​ແລກ​ປ່ຽນ​ກັບຜູ້​ເປັນແບບ​ຢ່າງ​​ດີເດັ່ນ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ກາ​ນ​ຮ່ຳ​ຮຽນ ແລະ ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ແນວ​ຄິດ, ຄຸນ​ສົມ​ບັດ, ແບບ​ແຜນ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ປະ​ທານ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ

ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ລາຍການ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ລາຍການມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຍິ່ງ, ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນບັນດາແບບຢ່າງດີເດັ່ນສືບຕໍ່ສ້າງບັນດາໜ້າປະຫວັດສາດທີ່ອົງອາດກ້າຫານໃນຍຸກສະໄໝໂຮ່ຈີມິນ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ລາຍການ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 15 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະໂຄສະນາສຶກສາສູນກາງພັກ ໄດ້ຈັດລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນກັບຜູ້ເປັນແບບຢ່າງດີເດັ່ນໃນທົ່ວປະເທດໃນການຮ່ຳຮຽນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ, ແບບແຜນດຳລົງຊີວິດຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ 2024 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ໂຮ່ຈີມິນ - ຂະບວນການແຫ່ງຄວາມມຸ່ງຫວັງປີ 2024”. ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ລາຍການ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ລາຍການມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຍິ່ງ, ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນບັນດາແບບຢ່າງດີເດັ່ນສືບຕໍ່ສ້າງບັນດາໜ້າປະຫວັດສາດທີ່ອົງອາດກ້າຫານໃນຍຸກສະໄໝໂຮ່ຈີມິນ. ການຮ່ຳຮຽນ, ປະຕິບັດຕາມແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ, ແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທີ່ຈຳເປັນ, ສ້າງກຳລັງພັດທະນາຢ່າງແຮງ ນຳປະເທດຊາດກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່, ສັງກາດພັດທະນາ, ສັງກາດຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະເໜີວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ແບບຢ່າງດີເດັ່ນແຕ່ລະຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນຈະສືບຕໍ່ອຸທິດສ່ວນ, ເປັນແບບຢ່າງທີດີ ດ້ວຍບັນດາໝາກຜົນໃໝ່, ຜົນສຳເລັດໃໝ່, ແຜ່ຂະຫຍາຍ, ສ້າງແຫຼ່ງບັນດານໃຈຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ດຶງດູດປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນຄົນ ເຂົ້າຮວ່ມການແຂ່ງຂັນຮ່ຳຮຽນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມປະທານໂຮ່ຈີມິນ, ເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈເອກະລາດ, ຄວາມໝັ້ນໃຈ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຊົນຊາດ, ເພື່ອໃຫ້ “ຂະບວນການມຸ່ງຫວັງ” ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໂດຍໄວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກືອງ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ​ລະ​ຫວ່າງ​ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ APEC ກັບ​ແຂກ​ຖືກ​ເຊີນ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກືອງ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ​ລະ​ຫວ່າງ​ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ APEC ກັບ​ແຂກ​ຖືກ​ເຊີນ

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ນອກ APEC ເພື່ອຊຸກຍູ້ບັນດາການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງພາກພື້ນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ມີຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນ ແລະ ວິສາຫະກິດ.
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