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ຂ່າວສານ

ການ​ຝືກຊ້ອ​ມ​ໃຫຍ່ ສຳ​ລັບ​ລາຍການ​ພົບ​ປະ​ແລກ​ປ່ຽນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ລັດຖະມົນຕີສອງຝ່າຍ ພ້ອມກັບຄະນຜູ້ແທນສອງປະເທດໄດ້ດຳເນີນການຝືກຊ້ອມໃຫຍ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດການພົບປະແລກປ່ຽນຢູ່ບັນດາສະຖານທີ່ຄື: ດ່ານຊາຍແດນ ລ້ອງເຊິບ/ປາຮາງ, ໂຮງຮຽນປະຖົມ - ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ປາຮາງ...
ການຝືກຊ້ອມໃຫຍ່ ຢູ່ດ່ານຊາຍແດນປາຮາງ (ພາບ: qdnd.vn)

ວັນທີ 21 ຕຸລາ, ຢູ່ເມືອງ ມົກເຈົາ (ແຂວງເຊີນລາ) ແລະ ເມືອງ ສົບເບົາ (ແຂວງ ຫົວພັນ, ລາວ), ຄະນະປະຕິບັດງານກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວໄດ້ຈັດການຝືກຊ້ອມໃຫຍ່ລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບ ການປ້ອງກັນປະເທດ ເຂດຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຄັ້ງທີ2.

ຄະນະຜູ້ແທນກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ ນຳໜ້າ. ຄະນະຜູ້ແທນຝ່າຍລາວ ໂດຍທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດລາວ ວົງຄຳ ພົມມະກອນ ນຳໜ້າ. ລັດຖະມົນຕີສອງຝ່າຍ ພ້ອມກັບຄະນຜູ້ແທນສອງປະເທດໄດ້ດຳເນີນການຝືກຊ້ອມໃຫຍ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດການພົບປະແລກປ່ຽນຢູ່ບັນດາສະຖານທີ່ຄື: ດ່ານຊາຍແດນ ລ້ອງເຊິບ/ປາຮາງ, ໂຮງຮຽນປະຖົມ - ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ປາຮາງ, ປ້ອມທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ ດ່ານຊາຍແດນ ລ້ອງເຊິບ…

ໃນຂອບເຂດການພົບປະແລກປ່ຽນຈະມີຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວທີ່ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ມີຄວາມໝາຍຄື: ເຄົາລົບ ແລະ ທ່າສີເສົາຫຼັກໝາຍອະທິປະໄຕ, ປູກຕົ້ນໄມ້ມິດຕະພາບ, ຢ້ຽມຊົມສວນດອກໄມ້ມິດຕະພາບນາຍທະຫານໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສອງຝ່າຍຈະດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາ ແລະ ເຊັ່ນເອກະສານຮ່ວມມືຈຳນວນໜຶ່ງເພື່ອເປັນພື້ນຖານສຳຄັນໃນການຜັນຂະຫຍາຍການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ມອບ​ລາງວັນ​ການ​ເສັງ​​ບົດ​ຄວາມ​ການ​ເມືອງປົກ​ປ້ອງ​ພື້ນ​ຖານ​ແນວ​ຄິດ​ຂອງ​ພັກ ຄັ້​ງ​ທີ 4 ປີ 2024

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ມອບ​ລາງວັນ​ການ​ເສັງ​​ບົດ​ຄວາມ​ການ​ເມືອງປົກ​ປ້ອງ​ພື້ນ​ຖານ​ແນວ​ຄິດ​ຂອງ​ພັກ ຄັ້​ງ​ທີ 4 ປີ 2024

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 20 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ດຳເນີນພິທີມອບລາງວັນການເສັງບົດຄວາມການເມືອງປ້ອງກັນພື້ນຖານແນວຄິດຂອງພັກຄັ້ງທີ 4. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳ.
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