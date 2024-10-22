ຂ່າວສານ
ການຝືກຊ້ອມໃຫຍ່ ສຳລັບລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບ ປ້ອງກັນປະເທດເຂດຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ
ວັນທີ 21 ຕຸລາ, ຢູ່ເມືອງ ມົກເຈົາ (ແຂວງເຊີນລາ) ແລະ ເມືອງ ສົບເບົາ (ແຂວງ ຫົວພັນ, ລາວ), ຄະນະປະຕິບັດງານກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວໄດ້ຈັດການຝືກຊ້ອມໃຫຍ່ລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບ ການປ້ອງກັນປະເທດ ເຂດຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຄັ້ງທີ2.
ຄະນະຜູ້ແທນກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ ນຳໜ້າ. ຄະນະຜູ້ແທນຝ່າຍລາວ ໂດຍທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດລາວ ວົງຄຳ ພົມມະກອນ ນຳໜ້າ. ລັດຖະມົນຕີສອງຝ່າຍ ພ້ອມກັບຄະນຜູ້ແທນສອງປະເທດໄດ້ດຳເນີນການຝືກຊ້ອມໃຫຍ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດການພົບປະແລກປ່ຽນຢູ່ບັນດາສະຖານທີ່ຄື: ດ່ານຊາຍແດນ ລ້ອງເຊິບ/ປາຮາງ, ໂຮງຮຽນປະຖົມ - ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ປາຮາງ, ປ້ອມທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ ດ່ານຊາຍແດນ ລ້ອງເຊິບ…
ໃນຂອບເຂດການພົບປະແລກປ່ຽນຈະມີຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວທີ່ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ມີຄວາມໝາຍຄື: ເຄົາລົບ ແລະ ທ່າສີເສົາຫຼັກໝາຍອະທິປະໄຕ, ປູກຕົ້ນໄມ້ມິດຕະພາບ, ຢ້ຽມຊົມສວນດອກໄມ້ມິດຕະພາບນາຍທະຫານໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສອງຝ່າຍຈະດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາ ແລະ ເຊັ່ນເອກະສານຮ່ວມມືຈຳນວນໜຶ່ງເພື່ອເປັນພື້ນຖານສຳຄັນໃນການຜັນຂະຫຍາຍການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.