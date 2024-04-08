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ຂ່າວສານ

ການ​ປະ​ທະ​ກັນ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ - ຮາ​ມາດ​ສ: ວິ​ນາດ​ຕະ​ກຳ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ​ນັບ​ມື້​ນັບ​ຮ້າຍ​ແຮງ; ກົດ​ໝາຍ​ສາ​ກົນ​ສືບ​ຕໍ່​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ

ພາຍຫຼັງທີ່ແກ່ຍາວເປັນເວລາ ເຄິ່ງປີ, ສົງຄາມໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ, ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ຫາຍສາບສູນ 120.000 ຄົນ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນສາມັນຊົນ. ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ, ການປະທະກັນຍັງກໍ່ວິນາດຕະກຳມະນຸດສະທຳອັນຮ້າຍແຮງຢູ່ເຂດ ກາຊາ ອີກດ້ວຍ.
ຄ້າຍລີ້ໄພຢູ່ເຂດ ກາຊາ ໃນວັນທີ 27 ກຸມພາ 2024 (ພາບ: THX/TTXVN)

ວັນທີ 7 ເມສາ, ແມ່ນພໍດີ 6 ເດືອນທີ່ເກີດການປະທະກັນລະຫວ່າງກອງທັບ ອິດສະຣາແອັນ ແລະ ກຳລັງ ຮາມາດສ ຢູ່ເຂດ ກາຊາ. ພາຍຫຼັງທີ່ແກ່ຍາວເປັນເວລາ ເຄິ່ງປີ, ສົງຄາມໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ,  ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ຫາຍສາບສູນ 120.000 ຄົນ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນສາມັນຊົນ. ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ, ການປະທະກັນຍັງກໍ່ວິນາດຕະກຳມະນຸດສະທຳອັນຮ້າຍແຮງຢູ່ເຂດ ກາຊາ ອີກດ້ວຍ.

ສິ່ງທີ່ໜ້າວິຕົກກັງວົນກວ່າ ນັ້ນແມ່ນ, ສົງຄາມຍັງບໍ່ທັນມີສັນຍານຫຼຸດລົງ ຫຼື ຈະສິ້ນສຸດລົງໃນໄວໆນີ້ເທື່ອ, ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງທັງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ໃນເຄິ່ງປີຜ່ານມາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄລຍະ 2 ເດືອນມໍ່ໆມານີ້, ບັນດາປະເທດເປັນກາງໄກເກ່ຍສາກົນ ໄດ້ກະຕຸກຊຸກຍູ້ດຳເນີນການເຈລະຈາເປັນ 4 ຮອບຢ່າງລຽນຕິດ ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງຕັ້ງຄຳສັ່ງຢຸດຍິງໃໝ່, ເປີດທາງດໍາເນີນການການເຄື່ອນໄຫວມະນຸດສະທຳ ກໍຄື ສ້າງປະຖົມປັດໄຈສິ້ນສຸດການປະທະກັນຢ່າງສິ້ນເຊີງ.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ຄວາມມານະພະຍາຍາມ ແລະ ກຳລັງດັນຈາກສາກົນ, ສົງຄາມຍັງສືບຕໍ່ເກີດຂຶ້ນ ດ້ວຍລູກລະເບີດນັບຮ້ອຍໂຕນຖີ້ມລົງເຂດ ກາຊາ ໃນແຕ່ລະມື້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈັດ​ພິ​ທີວາງ​ສີ​ລາ​ລຶກ​ກໍ່​ສ້າງ​ໂຮງ​ໝໍ​ສາ​ກົນ ໄລ​ຍະ 2 ຂຶ້ນ​ກັບ​ໂຮງ​ໝໍ​ສູນ​ກາງ ເຫວ້

ຈັດ​ພິ​ທີວາງ​ສີ​ລາ​ລຶກ​ກໍ່​ສ້າງ​ໂຮງ​ໝໍ​ສາ​ກົນ ໄລ​ຍະ 2 ຂຶ້ນ​ກັບ​ໂຮງ​ໝໍ​ສູນ​ກາງ ເຫວ້

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີວາງສີລາລຶກກໍ່ສ້າງໂຄງໝໍສາກົນໄລຍະ 2 ຂຶ້ນກັບໂຮງໝໍສູນກາງເຫວ້, ເຊິ່ງລວມມູນຄ່າການລົງທຶນເກືອບ 400 ຕື້ດົ່ງ (17 ລ້ານ USD), ສາມາດບັນຈຸຕຽງນອນ 300 ອັນຕາມມາດຖານສາກົນ.
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