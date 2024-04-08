ຂ່າວສານ
ການປະທະກັນ ອິດສະຣາແອັນ - ຮາມາດສ: ວິນາດຕະກຳມະນຸດສະທຳນັບມື້ນັບຮ້າຍແຮງ; ກົດໝາຍສາກົນສືບຕໍ່ປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍ
ວັນທີ 7 ເມສາ, ແມ່ນພໍດີ 6 ເດືອນທີ່ເກີດການປະທະກັນລະຫວ່າງກອງທັບ ອິດສະຣາແອັນ ແລະ ກຳລັງ ຮາມາດສ ຢູ່ເຂດ ກາຊາ. ພາຍຫຼັງທີ່ແກ່ຍາວເປັນເວລາ ເຄິ່ງປີ, ສົງຄາມໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ, ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ຫາຍສາບສູນ 120.000 ຄົນ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນສາມັນຊົນ. ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ, ການປະທະກັນຍັງກໍ່ວິນາດຕະກຳມະນຸດສະທຳອັນຮ້າຍແຮງຢູ່ເຂດ ກາຊາ ອີກດ້ວຍ.
ສິ່ງທີ່ໜ້າວິຕົກກັງວົນກວ່າ ນັ້ນແມ່ນ, ສົງຄາມຍັງບໍ່ທັນມີສັນຍານຫຼຸດລົງ ຫຼື ຈະສິ້ນສຸດລົງໃນໄວໆນີ້ເທື່ອ, ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງທັງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ໃນເຄິ່ງປີຜ່ານມາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄລຍະ 2 ເດືອນມໍ່ໆມານີ້, ບັນດາປະເທດເປັນກາງໄກເກ່ຍສາກົນ ໄດ້ກະຕຸກຊຸກຍູ້ດຳເນີນການເຈລະຈາເປັນ 4 ຮອບຢ່າງລຽນຕິດ ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງຕັ້ງຄຳສັ່ງຢຸດຍິງໃໝ່, ເປີດທາງດໍາເນີນການການເຄື່ອນໄຫວມະນຸດສະທຳ ກໍຄື ສ້າງປະຖົມປັດໄຈສິ້ນສຸດການປະທະກັນຢ່າງສິ້ນເຊີງ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ຄວາມມານະພະຍາຍາມ ແລະ ກຳລັງດັນຈາກສາກົນ, ສົງຄາມຍັງສືບຕໍ່ເກີດຂຶ້ນ ດ້ວຍລູກລະເບີດນັບຮ້ອຍໂຕນຖີ້ມລົງເຂດ ກາຊາ ໃນແຕ່ລະມື້.