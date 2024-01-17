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ຂ່າວສານ

ການ​ປະ​ທະ​ກັນ ຢູ່​ເຂດ ກາ​ຊາ: ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ແລະ ຮາ​ມາດ​ສ ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ລຳ​ລຽງ​ເຄື່ອງ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ, ຢຸກ​ຢາ​ໃຫ້​ແກ່​ສາ​ມັນ​ຊົນ ແລະ ຕົວ​ປະ​ກັນ

ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ ຈະຖືກຂົນສົ່ງຈາກ ກາຕາ ໄປຍັງ ອີຢິບ ໃນວັນທີ 17 ມັງກອນ, ກ່ອນທີ່ໄດ້ຂົນສົ່ງໄປຜ່ານດ່ານຊາຍແດນ Rafah.
ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອເຂດ ກາຊາ ໄດ້ຂົນສົ່ງຜ່ານດ່ານ Rafah (ພາບ: Times of Israel)

ວັນທີ 16 ມັງກອນ, ກາຕາ ແລະ ຝລັ່ງ ໄດ້ເປັນກາງໄກ່ເກ່ຍໃຫ້ແກ່ຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງ ອິດສະຣາແອັນ ກັບຂະບວນການອິດສະລາມ ຮາມາດ ກ່ຽວກັບການລຳລຽງຢຸກຢາໃຫ້ແກ່ຕົວປະກັນຊາວ ອິດສະຣາແອັນ 45 ຄົນ ທີ່ຖືກ ຮາມາດສ ກັກຂັງຢູ່ເຂດ ກາຊາ ເພື່ອແລກເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳ ແລະ ສາທາລະນະສຸກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງກວ່າເພິ່ນຢູ່ເຂດດິນແດນຂອງ ປາແລັດສະຕິນ.

ຕາມທ່ານ   Philippe Lalliot, ຫົວໜ້າສູນແກ້ໄຂວິກິດການຂຶ້ນກັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຝລັ່ງ, ເຊິ່ງເປັນອົງການຈັດຕັ້ງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຊ່ວຍເຫຼືອແລ້ວ, ວິວັດທະນາການໄກ່ເກ່ຍໄດ້ດຳເນີນໃນຫຼາຍອາທິດ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມແນວຄວາມຄິດເບື້ອງຕົ້ນໂດຍຄອບຄົວຂອງຕົວປະກັນຊາວອິດສະຣາແອັນ ບາງຄົນໄດ້ຍົກອອກມາ. ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ ຈະຖືກຂົນສົ່ງຈາກ ກາຕາ ໄປຍັງ ອີຢິບ ໃນວັນທີ 17 ມັງກອນ, ກ່ອນທີ່ໄດ້ຂົນສົ່ງໄປຜ່ານດ່ານຊາຍແດນ Rafah. ຄະນະກຳມະການກາແດງສາກົນ (ICRC) ຈະປະສານງານການເຄື່ອນໄຫວຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ອວຍພອນບຸນເຕັດປະຊາຊົນ ແລະ ທະຫານຊາຍແດນຢູ່ແຂວງ ເງະອານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ອວຍພອນບຸນເຕັດປະຊາຊົນ ແລະ ທະຫານຊາຍແດນຢູ່ແຂວງ ເງະອານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນບຸນເຕັດ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເມືອງ ແທັງເຈືອງ, ແຂວງ ເງະອານ
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