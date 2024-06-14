Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ລະ​ຫວ່າງ ຮາ​ມາດສ - ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ: ຮາ​ມາດ​ສ ຮຽກ​ຮ້​ອງ​ໃຫ້​ດັດ​ປັບ​ບາງ​ເນື້ອ​ໃນ​ໃນ​ຂໍ້​ສ​ະ​ເໜີ​ຢຸດ​ຍິງ​ຂອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ກຳລັງ ຮາມາດສ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ດັດປັບບາງເນື້ອໃນ ເຊັ່ນ ກ່ຽວກັບວັນເວລາຢຸດຍິງ ແລະ ເລື່ອງ ອິດສະຣາແອັນ ຖອນກຳລັງທະຫານທັງໝົດອອກຈາກເຂດ ກາຊາ ແລະ ເງື່ອນໄຂເພື່ອບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງນັ້ນແມ່ນ ຕ້ອງມີການຮັບປະກັນຂໍ້ຕົກລົງນັ້ນຂອງທັງ 3 ປະເທດ ລັດເຊຍ, ຈີນ ແລະ ຕວັກກີ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ Antony Blinken ແລະ ຄູຕຳແໜ່ງ ກາຕາ Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani(ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 12 ມິຖຸນາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ Antony Blinken ໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງ Doha, ປະເທດ ກາຕາ, ເພື່ອເຈລະຈາກັບບັນດາການນຳ ກາຕາ ພາຍຫຼັງຂະບວນການ ອິດສະລາມ ຮາມາດສ ມີການຕອບຄືນຂໍ້ສະເໜີຂອງ ອາເມລິກາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງຢູ່ເຂດ ກາຊາ. ກາຕາ ແມ່ນໜຶ່ງໃນ 4 ປະເທດ ຕາເວັນອອກກາງ ເຊິ່ງທ່ານ Antony Blinken ໄປຢ້ຽມຢາມ ເພື່ອກະຕຸກຊຸກຍູ້ ຮາມາດສ ຍອມຮັບແຜນການຢຸດຍິງດັ່ງກ່າວ.

ໃນການຕອບຄືນນັ້ນ, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 11 ມິຖຸນາ, ກຳລັງ ຮາມາດສ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ດັດປັບບາງເນື້ອໃນ ເຊັ່ນ ກ່ຽວກັບວັນເວລາຢຸດຍິງ ແລະ ເລື່ອງ ອິດສະຣາແອັນ ຖອນກຳລັງທະຫານທັງໝົດອອກຈາກເຂດ ກາຊາ ແລະ ເງື່ອນໄຂເພື່ອບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງນັ້ນແມ່ນ ຕ້ອງມີການຮັບປະກັນຂໍ້ຕົກລົງນັ້ນຂອງທັງ 3 ປະເທດ ລັດເຊຍ, ຈີນ ແລະ ຕວັກກີ.

ໃນປະຕິກິລິຍາຂອງຕົນ, ອິດສະຣາແອັນ ຢັ້ງຢືນວ່າ ວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງປະເທດນີ້ ແລະ ອາເມລິກາ ໄດ້ປະຕິເສດຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງ ຮາມາດສ ກ່ຽວກັບບົດບາດອາລັກຂາຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງຂອງ 3 ປະເທດ ລັດເຊຍ, ຈີນ ແລະ ຕວັກກີ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ Antony Blinken ກໍຢັ້ງຢືນວ່າ ຮາມາດສ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເພີ່ມບາງເນື້ອໃນໃໝ່ເຂົ້າໃນຂໍ້ສະເໜີຢຸດຍິງ, ໃນນັ້ນ ມີບັນດາຄຳຮຽກຮ້ອງທີ່ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາວ່າ ບໍ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ສ້າງ​ພື້ນ​ຖານ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ແບບ​ທັ​ນ​ສະ​ໄໝ, ເປັນ​ມື​ອາ​ຊີບ ແລະ ອຳ​ນາດ​ນິ​ຕິ​ບັນ​ຍັດ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ສ້າງ​ພື້ນ​ຖານ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ແບບ​ທັ​ນ​ສະ​ໄໝ, ເປັນ​ມື​ອາ​ຊີບ ແລະ ອຳ​ນາດ​ນິ​ຕິ​ບັນ​ຍັດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳການປະຕິຮູບຍຸຕິທຳສູນກາງ, ໄດ້ເຮັດວຽກໂດຍກົງກັບສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ແບບທາງໄກກັບລະບົບສານໃນທົ່ວປະເທດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top