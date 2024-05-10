ຂ່າວສານ
ການປະທະກັນລະຫວ່າງ ຮາມາດສ - ອິດສະຣາແອັນ: ການເຈລະຈາຢຸດຍິງຢູ່ເຂດ ກາຊາ ບັນລຸໄດ້ຄວາມຄືບໜ້າຈຳນວນໜຶ່ງ
ການເຈລະຈາຮອບຫຼ້າສຸດ ແນໃສ່ບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງຢູ່ເຂດ ກາຊາ ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ Cairo ໃນວັນທີ 8 ພຶດສະພາ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາຄະນະຜູ້ແທນທີ່ມາຈາກ ກາຕາ, ອາເມລິກາ ແລະ ຮາມາດສ, ບັນລຸໄດ້ຄວາມຄືບໜ້າ ຈຳນວນໜຶ່ງ ເຖິງວ່າບັນດາຝ່າຍຍັງໂຕ້ຖຽງກັນໃນບາງເນື້ອໃນ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ບາງແຫຼ່ງຂ່າວອື່ນ ໄດ້ເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຮອບເຈລະຈາປັດຈຸບັນຢູ່ Cairo ໄດ້ເລີ່ມໃນວັນທີ 7 ພຶດສະພາ, ໂດຍມີທັງໝົດ 5 ຄະນະຜູ້ແທນ ຕ່າງກໍມີປະຕິກິລິຍາຢ່າງຕັ້ງໜ້າຕໍ່ກັບການເຊື່ອມຕໍ່ການເຈລະຈາຄືນໃໝ່. ປັດຈຸບັນ, ບັນດານັກໄກ່ເກ່ຍທີ່ມາຈາກ ອີຢິບ, ກາຕາ ແລະ ອາເມລິກາ ພວມຊຸກຍູ້ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງຢ່າງແຮງ ເພື່ອແນໃສ່ຢຸດຕິບັນດາບັ້ນບຸກໂຈມຕີຂອງ ອິດສະຣາແອັນ ຢູ່ ກາຊາ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ການແລກປ່ຽນຕົວປະກັນ ອິດສະຣາແອັນ ນັບສິບຄົນ ທີ່ຍັງຖືກ ຮາມາດສ ກັກຂັງ.
ໃນການຜັນແປທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອາເມລິກາ, Lloyd Austin, ຢັ້ງຢືນວ່າ ປະເທດນີ້ ໄດ້ຢຸດການສະໜອງອາວຸດໃຫ້ ອິດສະຣາແອັນ ໄວ້ຊົ່ວຄາວ.