Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ການ​ປະ​ທະ​ກັນລະ​ຫວ່າງ ຮາ​ມາດ​ສ - ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ: ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຢຸ​ດ​ຍິງ​ຢູ່​ເຂດ ກາ​ຊາ ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ຈຳ​ນວນ​ໜຶ່ງ

ຮອບເຈລະຈາປັດຈຸບັນຢູ່ Cairo ໄດ້ເລີ່ມໃນວັນທີ 7 ພຶດສະພາ, ໂດຍມີທັງໝົດ 5 ຄະນະຜູ້ແທນ ຕ່າງກໍມີປະຕິກິລິຍາຢ່າງຕັ້ງໜ້າຕໍ່ກັບການເຊື່ອມຕໍ່ການເຈລະຈາຄືນໃໝ່.
ນະຄອນ Rafah ຫຼັງການບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດ ຂອງ ອິດສະຣາແອັນ ໃນວັນທີ 7 ພຶດສະພາ 2024 (ພາບ: THX/TTXVN)

ການເຈລະຈາຮອບຫຼ້າສຸດ ແນໃສ່ບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງຢູ່ເຂດ ກາຊາ ໄດ້ດຳເນີນຢູ່ Cairo ໃນວັນທີ 8 ພຶດສະພາ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາຄະນະຜູ້ແທນທີ່ມາຈາກ ກາຕາ, ອາເມລິກາ ແລະ ຮາມາດສ, ບັນລຸໄດ້ຄວາມຄືບໜ້າ ຈຳນວນໜຶ່ງ ເຖິງວ່າບັນດາຝ່າຍຍັງໂຕ້ຖຽງກັນໃນບາງເນື້ອໃນ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ບາງແຫຼ່ງຂ່າວອື່ນ ໄດ້ເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຮອບເຈລະຈາປັດຈຸບັນຢູ່ Cairo ໄດ້ເລີ່ມໃນວັນທີ 7 ພຶດສະພາ, ໂດຍມີທັງໝົດ 5 ຄະນະຜູ້ແທນ ຕ່າງກໍມີປະຕິກິລິຍາຢ່າງຕັ້ງໜ້າຕໍ່ກັບການເຊື່ອມຕໍ່ການເຈລະຈາຄືນໃໝ່. ປັດຈຸບັນ, ບັນດານັກໄກ່ເກ່ຍທີ່ມາຈາກ ອີຢິບ, ກາຕາ ແລະ ອາເມລິກາ ພວມຊຸກຍູ້ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງຢ່າງແຮງ ເພື່ອແນໃສ່ຢຸດຕິບັນດາບັ້ນບຸກໂຈມຕີຂອງ ອິດສະຣາແອັນ ຢູ່ ກາຊາ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ການແລກປ່ຽນຕົວປະກັນ ອິດສະຣາແອັນ ນັບສິບຄົນ ທີ່ຍັງຖືກ ຮາມາດສ ກັກຂັງ.

ໃນການຜັນແປທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອາເມລິກາ, Lloyd Austin, ຢັ້ງຢືນວ່າ ປະເທດນີ້ ໄດ້ຢຸດການສະໜອງອາວຸດໃຫ້ ອິດສະຣາແອັນ ໄວ້ຊົ່ວຄາວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໂດ໊ຍືດ໋ຽມ ຈິດຕະກອນສຸມຈິດສຸມໃຈກັບພາບລະດົມກຳລັງໃຈ ດ້ຽນບຽນຝູ໋

ໂດ໊ຍືດ໋ຽມ ຈິດຕະກອນສຸມຈິດສຸມໃຈກັບພາບລະດົມກຳລັງໃຈ ດ້ຽນບຽນຝູ໋

ສຳລັບຈິດຕະກອນ ໂດ໊ຍືດ໋ຽມ ແລ້ວ ຫຼັກໝາຍປະຫວັດສາດໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ໋ ເມື່ອປີ 1954 ແມ່ນແຫຼ່ງບັນດານໃຈ ເພື່ອປະດິດຄິດແຕ່ງຢ່າງບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດ. ທ່ານຍາມໃດກໍ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງຕໍ່ຄຳຖາມຫຼາຍຂໍ້: ເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ຫຼັກໝາຍນີ້ຮຸ່ງເຮືອງເຫຼືອງເຫຼື້ອມຜ່ານຫຼາຍລຸ້ນຄົນ? ເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ແບບຢ່າງທີ່ພິລະອາດຫານໃນການສູ້ຮູ້ນັ້ນຍືນຍົງຄົງຕົວກັບການເວລລາ, ຕັກເຕື່ອນໃຫ້ໄວໜຸ່ມກ່ຽວກັບນ້ຳໃຈຮັກຊາດ ແລະ ຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຂອງຊາດຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັງ? ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເຫຼົ່ານັ້ນຖືກຈິດຕະກອນຝາກຝັງເຂົ້າໃນບັນດາພາບແຕ້ມລະດົມກຳລັງໃຈໃນຕະຫຼອດກວ່າ 20 ປີ ທີ່ຜ່ານມາ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top