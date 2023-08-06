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ຂ່າວສານ

ການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ຢູ່ 5 ລັດ ຂອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຖືກ​ຢຸດ​ສະ​ງັກ

ບັນດາເຫດບຸກໂຈມຕີທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ແລະ ຈຳນວນອາດຊະຍາກອນ ພວມມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ ອາເມລິກາ.
(ພາບປະກອບ: Reuters)

ວັນທີ 4 ສິງຫາ, ບັນດາການບໍລິການດູແລສຸຂະພາບທີ່ຈຳເປັນຢູ່ 5 ລັດ ຂອງ ອາເມລິກາ ຖືກຢຸດສະງັກ ຍ້ອນຖືກຜົນກະທົບຈາກເຫດບຸກໂຈມຕີທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ແນ່ໃສ່ລະບົບຄອມພິວເຕີຂອງໂຮງໝໍຕ່າງໆ. ເຫດການດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ບາງຫ້ອງປິ່ນປົວສຸກເສີນຕ້ອງປິດປະຕູ ແລະ ລົດພະຍາບານຕ້ອງສົ່ງຄົນເຈັບໄປຍັງຮາກຖານສາທາລະນະສຸກອື່ນ.

ບັນດາເຫດບຸກໂຈມຕີທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ແລະ ຈຳນວນອາດຊະຍາກອນ ພວມມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ ອາເມລິກາ. ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ, ເມື່ອເດືອນ ມີນາ ຜ່ານມາ, ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ປະກາດຍຸດທະສາດຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດໃໝ່, ໃນນັ້ນ ກະຕຸກຊຸກຍູ້ການປະກາດຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດໃນປັດຈຸບັນໃຫ້ເຄັ່ງຄັດກວ່າອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ - ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຮ່ວມ​ມື​ກັນ​ປັບ​ປຸງ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂອງວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ​ ແລະ ກາງ

ຫວຽດ​ນາມ - ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຮ່ວມ​ມື​ກັນ​ປັບ​ປຸງ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂອງວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ​ ແລະ ກາງ

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