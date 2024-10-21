ຂ່າວສານ
ການນຳສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ຕີລາຄາສູງການຢ້ຽມຢາມ ລາວຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໄອປາ ຄັ້ງທີ 45 ຂອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ
ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ພາຍຫຼັງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ກັບເມືອປະເທດ, ທ່ານນາງຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລາວຕີລາຄາສູງການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ໄອປາ ຄັ້ງທີ 45 ຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ພິເສດແມ່ນບົດກ່າວປາໄສອັນເລິກເຊິ່ງຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ. ເລື່ອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ປະກອບຄຳເຫັນຂໍ້ສະເໜີແນະ ຢູ່ ໄອປາ ຄັ້ງທີ 45 ໄດ້ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມ.
ເມື່ອເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມໝາຍຂອງການຢ້ຽມຢາມທີ່ມີຕໍ່ກັບການພົວພັນແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ທ່ານປະທານສະມາຄົມມິດຕະພາບ ລາວ - ຫວຽດນາມ ບໍ່ວຽງຄຳ ວົງດາລາ ຢັ້ງຢືນວ່າ ເລື່ອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຢ້ຽມຢາມ ລາວຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ໄອປາ ຄັ້ງທີ 45 ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການນຳ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຕີລາຄາສູງ ແລະ ຖືເປັນສຳຄັນມູນເຊື້ອການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ ລາວ - ຫວຽດນາມ; ຢັ້ງຢືນການສະໜັບສະໜູນຢ່າງແຮງ ແລະ ຮອບດ້ານຂອງ ຫວຽດນາມ ສຳລັບພາລະກິດປ່ຽນແປງໃໝ່, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດ ລາວ; ພ້ອມທັງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມໄວ້ວາງໃຈ, ຄວາມຜູກພັນຮັກໄຄ່ລະຫວ່າງການນຳຂັ້ນສູງຂອງສອງພັກ, ສອງລັດ ກໍຄື ລະຫວ່າງສອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ - ລາວ.