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ຂ່າວສານ

ການ​ນຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ລາວ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ລາວ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ແລະ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ ໄອ​ປາ ຄັ້ງ​ທີ 45 ຂອງ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ

ເລື່ອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ປະກອບຄຳເຫັນຂໍ້ສະເໜີແນະ ຢູ່ ໄອປາ ຄັ້ງທີ 45 ໄດ້ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມ.
ທ່ານນາງຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ (ພາບ: TTXVN)

ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ພາຍຫຼັງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ກັບເມືອປະເທດທ່ານນາງຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລາວຕີລາຄາສູງການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ໄອປາ ຄັ້ງທີ 45 ຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມພິເສດແມ່ນບົດກ່າວປາໄສອັນເລິກເຊິ່ງຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມເລື່ອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ປະກອບຄຳເຫັນຂໍ້ສະເໜີແນະ ຢູ່ ໄອປາ ຄັ້ງທີ 45 ໄດ້ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມ.

ເມື່ອເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມໝາຍຂອງການຢ້ຽມຢາມທີ່ມີຕໍ່ກັບການພົວພັນແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ ລາວທ່ານປະທານສະມາຄົມມິດຕະພາບ ລາວ ຫວຽດນາມ ບໍ່ວຽງຄຳ ວົງດາລາ ຢັ້ງຢືນວ່າ ເລື່ອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຢ້ຽມຢາມ ລາວຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ໄອປາ ຄັ້ງທີ 45 ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການນຳ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຕີລາຄາສູງ ແລະ ຖືເປັນສຳຄັນມູນເຊື້ອການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ  ລາວ ຫວຽດນາມຢັ້ງຢືນການສະໜັບສະໜູນຢ່າງແຮງ ແລະ ຮອບດ້ານຂອງ ຫວຽດນາມ ສຳລັບພາລະກິດປ່ຽນແປງໃໝ່ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດ ລາວພ້ອມທັງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມໄວ້ວາງໃຈຄວາມຜູກພັນຮັກໄຄ່ລະຫວ່າງການນຳຂັ້ນສູງຂອງສອງພັກສອງລັດ ກໍຄື ລະຫວ່າງສອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ລາວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດຫວຽດນາມ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ສ​ປ​ປ.ລາວ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ແລະ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ AIPA – 45

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດຫວຽດນາມ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ສ​ປ​ປ.ລາວ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ແລະ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ AIPA – 45

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 19 ຕຸລາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງມາຮອດສະໜາມບິນ ໂນ້ຍບ່າຍ, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ສປປ.ລາວ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ໄອປາ ຄັ້ງທີ 45 ນັບແຕ່ວັນທີ 17 – 19 ຕຸລາ.
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