ຂ່າວສານ
ການນຳບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ພົບປະກັບພະບາດສົມເດັດພະບໍລົມມະນຽດ ແຫ່ງລາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ
ທີ່ການພົບປະ, ພະບາດສົມເດັດພະບໍລົມມະນຽດ Norodom Sihamoni ແຫ່ງລາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ ເນັ້ນໜັກວ່າ ກຳປູເຈຍມີຄວາມຫວັງຊຸກຍູ້ນ້ຳໃຈສາມັກຄີ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ສ້າງພື້ນຖານຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ ໃຫ້ແກ່ຜົນສຳເລັດຂອງ ອາຊຽນ, ເພີ່ມທະວີຄວາມມານະພະຍາຍາມ ຟື້ນຟູແບບຍືນຍົງຫຼັງພະຍາດໂຄວິດ - 19, ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຢ່າງກົມກຽວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືເລິກເຊິ່ງກວ່າອີກ. ໂດຍຕາງໜ້າ ອາຊຽນ, ສົມເດັດພະລາຊາທິບໍດີ Hassanal Bolkiah ຂອງ ບຣູໄນ (ປະເທດດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານໝູນວຽນອາຊຽນປີ 2021) ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ Joko Widodo (ປະເທດດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານໝູນວຽນອາຊຽນປີ 2023) ໄດ້ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພາຍໃຕ້ການບໍລິຫານຂອງ ກຳປູເຈຍ ໃນຖານະເປັນປະທານອາຊຽນ 2022, ບັນດາກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງ ອາຊຽນ ຈະບັນລຸໝາກຜົນຢ່າງແທດຈິງ. ການນຳສອງທ່ານຢັ້ງຢືນຈະສະໜັບສະໜູນ ກຳປູເຈຍ, ຮັບປະກັນຜົນສຳເລັດຂອງບັນດາກອງປະຊຸມເວົ້າສະເພາະ ແລະ ຂອງປີປະທານອາຊຽນ ເວົ້າລວມ, ສ້າງປະຖົມປັດໄຈ ແລະ ກຳລັງໜູນ ໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືຂອງ ອາຊຽນ ໃນຊຸມປີຈະມາເຖິງ ບົນຈິດໃຈ “ວິໄສທັດດຽວ, ສີສັນດຽວ, ປະຊາຄົມດຽວ”.