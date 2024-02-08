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ຂ່າວສານ

ການ​ນຳ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ, ພັກ​ການ​ເມືອງ ອວຍ​ພອນ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝ​ຸ​ຈ້ອງ​ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ປີ​ໃໝ່ 2024 ແລະ ບຸນ​ເຕັດ​ປະ​ຈຳ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ

ເນື່ອງໃນໂອກາດປີໃໝ່ 2024 ແລະ ບຸນເຕັດປະຈຳຊາດ ຫວຽດນາມ, ການນຳຫຼາຍປະເທດ, ພັກການເມືອງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍ, ສາມອວຍພອນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ

ໃນຈົດໝາຍສົ່ງໄປຍັງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ ພ້ອມກັບບັນດາການນຳ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ: ທ່ານມີຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຕໍ່ການພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ລາວ - ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັກສາ ແລະ ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ, ນັບມື້ນັບມີການພັດທະນາເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ໃນທຸກຂົງເຂດ. ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳນຳພາຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ ນຳໜ້າ, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ບັນລຸໄດ້ຜົນສຳເລັດຫຼາຍຢ່າງທີ່ໃໝ່ອ່ຽມແລະ ຍິ່ງໃຫຍ່ກ່ວາ.     

ໃນໂອກາດນີ້, ມີການນຳຫຼາຍປະເທດໃນໂລກຄື: ທ່ານ Miguel Diaz Canel ປະທານປະເທດ ກຸຍບາ, ທ່ານ Vladimir Putin ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ,ທ່ານ ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ, ທ່ານ Tharman Shanmugaratnam ປະທານາທິບໍດີ ສິງກະໂປ…  ພ້ອມກັບການນຳບັນດາພັກການເມືອງ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ຄະນະທູຕານຸທູດ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ສົ່ງຈົດໝາຍ, ສານອວຍພອນປີໃໝ່ໄປຍັງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄປອວຍພອນບຸນເຕັດຢູ່ ນະຄອນຫລວງ ຮ່າໂນ້ຍ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄປອວຍພອນບຸນເຕັດຢູ່ ນະຄອນຫລວງ ຮ່າໂນ້ຍ

ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນເຕັດປີມະໂລງ 2024, ຕອນບ່າຍວັນທີ 7 ກຸມພາ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ລົງອວຍພອນບຸນເຕັດອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນ ນະຄອນຫລວງ ຮ່າໂນ້ຍ.
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