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ຂ່າວສານ

ການ​ນຳ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ສົ່ງ​ໂທ​ລ​ະ​ເລກ, ຈົດ​ໝາຍ, ສານ​ແບ່ງ​ປັນ​ຄວາມ​ເສົ້າ​ສະຫຼົດ​ໃຈ​ຕໍ່​ເລື່ອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ ເຖິງ​ແກ່​ມໍ​ລະ​ນະ​ກຳ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ອາຊຽນ Kao Kim Hourn; ບັນດາພັກກຳອຳນາດ, ພັກກອມມູນິດໃນໂລກ, ບັນດາພັກຄູ່ຮ່ວມມື ໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກ, ຈົດໝາຍ, ສານແບ່ງປັນຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈເຖິງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄອບຄົວທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ.

ໂດຍໄດ້ຮັບຂ່າວວ່າ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳ, ກະສັດ ບຣູໄນ Darussalam Haji Hassanal Bolkiah; ທ່ານປະທານາທິບໍດີສາທາລະນະລັດ ສິງກະໂປ     Tharman Shanmugaratnam, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ Lawrence Wong; ທ່ານປະທານພັກປະຊາຊົນ ມົງໂກນ ກຳອຳນາດ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມົງໂກນ Luvsannamsrain Oyun-Erdene; ກະສັດສະຫະພັນລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ແລະ ອຽກລັງເໜືອ Charles III;  ທ່ານປະທານພັກສັງຄົມນິຍົມເອກະພາບ ເວລາຊູເອລາ, ປະທານາທິບໍດີ ສາທາລະນະລັດ ໂບລີວີ ເວເນຊູເອລາ Nicolas Maduro; ກະສັດ ອາຣັບ ອາຣັບບິ ຊະອຸດິ Salman bin Abdulaziz Al Saud ແລະ ເຈົ້າຊາຍ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Mohammetd bin Salman bin Abdulaziz Al Saud; ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສາທາລະນະລັດ ເບລາຣຸດ Aleksandr Lukashenko, ປະທານສະຖາບັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເບລາຣຸດ Igor Sergeenko; ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ອາຊຽນ Kao Kim Hourn; ບັນດາພັກກຳອຳນາດ, ພັກກອມມູນິດໃນໂລກ, ບັນດາພັກຄູ່ຮ່ວມມື ໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກ, ຈົດໝາຍ, ສານແບ່ງປັນຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈເຖິງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄອບຄົວທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລາວ​ ປະ​ກາດໄວ້​ອາ​ໄລ​ລະ​ດັບ​ຊາດ ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ

ລາວ​ ປະ​ກາດໄວ້​ອາ​ໄລ​ລະ​ດັບ​ຊາດ ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ

ພັກ ແລະ ລັດ ແຫ່ງສປປ.ລາວ ຕັດສິນໃຈ ໄວ້ອາໄລລະດັບຊາດ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25 – 26 ກໍລະກົດ 2024. ເວລາໄວ້ອາໄລ ຈະເອົາຫຼຸດທຸງຊາດ ລົງເຄິ່ງເສົາ ແລະ ຈຳກັດທຸກການເຄື່ອນໄຫວລະຫຼິ້ນບັນເທິງ.
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