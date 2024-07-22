ຂ່າວສານ
ການນຳບັນດາປະເທດສົ່ງໂທລະເລກ, ຈົດໝາຍ, ສານແບ່ງປັນຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຕໍ່ເລື່ອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳ
ໂດຍໄດ້ຮັບຂ່າວວ່າ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳ, ກະສັດ ບຣູໄນ Darussalam Haji Hassanal Bolkiah; ທ່ານປະທານາທິບໍດີສາທາລະນະລັດ ສິງກະໂປ Tharman Shanmugaratnam, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ Lawrence Wong; ທ່ານປະທານພັກປະຊາຊົນ ມົງໂກນ ກຳອຳນາດ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມົງໂກນ Luvsannamsrain Oyun-Erdene; ກະສັດສະຫະພັນລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ແລະ ອຽກລັງເໜືອ Charles III; ທ່ານປະທານພັກສັງຄົມນິຍົມເອກະພາບ ເວລາຊູເອລາ, ປະທານາທິບໍດີ ສາທາລະນະລັດ ໂບລີວີ ເວເນຊູເອລາ Nicolas Maduro; ກະສັດ ອາຣັບ ອາຣັບບິ ຊະອຸດິ Salman bin Abdulaziz Al Saud ແລະ ເຈົ້າຊາຍ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Mohammetd bin Salman bin Abdulaziz Al Saud; ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສາທາລະນະລັດ ເບລາຣຸດ Aleksandr Lukashenko, ປະທານສະຖາບັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເບລາຣຸດ Igor Sergeenko; ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ອາຊຽນ Kao Kim Hourn; ບັນດາພັກກຳອຳນາດ, ພັກກອມມູນິດໃນໂລກ, ບັນດາພັກຄູ່ຮ່ວມມື ໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກ, ຈົດໝາຍ, ສານແບ່ງປັນຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈເຖິງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄອບຄົວທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ.