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ຂ່າວສານ

ການ​ນຳ​ຂັ້ນ​ສູງ ອາ​ຊຽນ ອອກ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຮ່ວມ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເສົ້າ​ສະຫຼົດ​ໃຈ ຕໍ່​ເລື່ອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ ເຖິງ​ແກ່ມ​ໍ​ລະ​ນະ​ກຳ

ຖະແຫຼງການຮ່ວມໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າບັນດາການນຳຂັ້ນສູງ ອາຊຽນ ມີຄວາມອາໄລອາວອນຢ່າງສຸດຊຶ້ງ ເມື່ອໄດ້ຮັບຂ່າວວ່າ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳ ໃນວັນທີ 19 ກໍລະກົດ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ (ພາບ: baochinhphu.vn)

ວັນທີ 24 ກໍລະກົດ, ການນຳຂັ້ນສູງ ອາຊຽນ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມ ສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຕໍ່ເລື່ອງ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳໃນວັນທີ 19 ກໍລະກົດ.

ຖະແຫຼງການຮ່ວມໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າບັນດາການນຳຂັ້ນສູງ ອາຊຽນ ມີຄວາມອາໄລອາວອນຢ່າງສຸດຊຶ້ງ ເມື່ອໄດ້ຮັບຂ່າວວ່າ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳ ໃນວັນທີ 19 ກໍລະກົດ. ບັນດາການນຳຂັ້ນສູງ ອາຊຽນ ໄດ້ສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຢ່າງເລິກຊຶ້ງທີ່ສຸດໄປຍັງຄອບຄົວ ແລະ ພີ່ນ້ອງຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ.

ຖະແຫຼງການໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງພາລະກິດແຫ່ງການຊີ້ນຳນຳພາ ແລະ ການອຸທິດໃນຕະຫຼອດຊີວິດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ປະເທດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຈະໄດ້ຮັບການຈົດຈຳຕະຫຼອດໄປ. ບັນດາການປະກອບສ່ວນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໃຫ້ແກ່ສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ກໍ່ຈະແມ່ນມໍລະດົກອັນລ້ຳຄ່າ ແລະ ຍືນຍົງຍາວນານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິທີໄຫວ້ອາໄລທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ຖືກຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ

ພິທີໄຫວ້ອາໄລທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ຖືກຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2024, ທີ່ຫໍຊາປະນະກິດສົບແຫ່ງຊາດ (ເລກທີ 5 ຖະໜົນ ເຈິ່ນແທ໋ງຕົງ, ຮ່າໂນ້ຍ), ໃນເວລາດຽວກັນຢູ່ ຫໍປະຊຸມ ທົງເຍິດ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ຢູ່ບ້ານເກີດ ທີ່ຕາແສງ ດົງໂຮ້ຍ, ເມືອງ ດົງແອັງ, ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະບໍລິຫານງານ ສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ສຳນັກງານປະທານປະເທດ, ລັດຖະບານ ແລະ ຄະນະກຳມະການ ສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີໄຫວ້ອາໄລທ່ານ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານ ສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຕາມພິທີ ລະດັບຊາດຢ່າງສົມກຽດ.
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