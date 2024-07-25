ຂ່າວສານ
ການນຳຂັ້ນສູງ ອາຊຽນ ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈ ຕໍ່ເລື່ອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳ
ວັນທີ 24 ກໍລະກົດ, ການນຳຂັ້ນສູງ ອາຊຽນ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມ ສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຕໍ່ເລື່ອງ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳໃນວັນທີ 19 ກໍລະກົດ.
ຖະແຫຼງການຮ່ວມໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າບັນດາການນຳຂັ້ນສູງ ອາຊຽນ ມີຄວາມອາໄລອາວອນຢ່າງສຸດຊຶ້ງ ເມື່ອໄດ້ຮັບຂ່າວວ່າ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳ ໃນວັນທີ 19 ກໍລະກົດ. ບັນດາການນຳຂັ້ນສູງ ອາຊຽນ ໄດ້ສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຢ່າງເລິກຊຶ້ງທີ່ສຸດໄປຍັງຄອບຄົວ ແລະ ພີ່ນ້ອງຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ.
ຖະແຫຼງການໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງພາລະກິດແຫ່ງການຊີ້ນຳນຳພາ ແລະ ການອຸທິດໃນຕະຫຼອດຊີວິດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ປະເທດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຈະໄດ້ຮັບການຈົດຈຳຕະຫຼອດໄປ. ບັນດາການປະກອບສ່ວນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໃຫ້ແກ່ສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ກໍ່ຈະແມ່ນມໍລະດົກອັນລ້ຳຄ່າ ແລະ ຍືນຍົງຍາວນານ.