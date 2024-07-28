Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ການ​ນຳຫຼາຍ​ປະ​ເທດ, ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ ສືບ​ຕໍ່​ສົ່ງ​ໂທ​ລະ​ເລກ, ສານ​ແບ່ງ​ເບົາ​ຄວາມ​ເສົ້າ​ສະຫຼົດ​ໃຈ​ຕໍ່​ກັບ​ການ​ຈາກ​ໄປ​ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ

ວັນທີ 26 ກໍລະກົດ, ການນຳຂັ້ນສູງບັນດາປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ບັນດາພັກກຳອຳນາດ, ພັກກອມມູນິດໃນໂລກ, ບັນດາພັກຄູ່ຮ່ວມມື ໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກ, ຈົດໝາຍ, ສານແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈ ເຖິງ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ; ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄອບຄົວທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ.
ພາບປະກອບ

ໂດຍໄດ້ຮັບຂ່າວວ່າ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳ, ວັນທີ 26 ກໍລະກົດ, ການນຳຂັ້ນສູງບັນດາປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ບັນດາພັກກຳອຳນາດ, ພັກກອມມູນິດໃນໂລກ, ບັນດາພັກຄູ່ຮ່ວມມື, ໃນນັ້ນມີ: ທ່ານທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ອາເມລິກາ, ປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່ ສ.ປ.ຊ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ; ກະສັດ ແດນມາກ; ປະທານາທິບໍດີ ສ. ປານາມາ; ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງລັດ ປາແລັດສະຕິນ; ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະພັນ ສະວິດ; ລັດຖະບານ ສ. ຣາວັນດາ; ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການອະນາໄມໂລກ; ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະຫະພັນລັດຖະສະພາສາກົນ; ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະຫະພັນໂທລະຄົມມະນາຄົມ ສາກົນ; ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການ ໂອເຊອານີ; ທັງເປັນປະທານພັກປະຊາຊົນສັງຄົມ ເຢຍລະມັນ; ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອິດສະຣາແອັນ; ຄະນະກຳມະການສູນກາງພັກກອມມູນິດ ເຊັກໂກ, ພັກກອມມູນິດ ແຟງລັງ, ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ນອກແວ… ໄດ້ສົ່ງໂທລະເລກ, ຈົດໝາຍ, ສານແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈ ເຖິງ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ; ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄອບຄົວທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ.

ໃນຊ່ອງທາງການທູດປະຊາຊົນ, ຕາມການສະຖິຕິຂອງ ສະຫະພັນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ນັບແຕ່ວັນທີ 20 ກໍລະກົດ ຫາວັນທີ 26 ກໍລະກົດ ໄດ້ມີໂທລະເລກ, ຈົດໝາຍ, ສານແບ່ງເບົາຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈປະມານ 150 ສະບັບ ສົ່ງເຖິງພັກ, ລັດ, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ສະຫະພັນບັນດາອົງການມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາອົງການສະມາຊິກຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕ​ີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຕ້ອນ​ຮັບ​ທູດ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໄທ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕ​ີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຕ້ອນ​ຮັບ​ທູດ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໄທ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ຈັກກະຟົງ ແສງມະນີ, ລັດຖະມົນຕີຫ້ອງວ່າການນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທູດພິເສດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ, ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານມາຮ່ວມພິທີໄວ້ອາໄລທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top