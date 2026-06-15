ຂ່າວສານ
ການແຂ່ງຂັນມື້ທີ 3, ງານບຸນຍິງບັ້ງໄຟດອກສາກົນ ດ່ານັ້ງ 2026
ງານບຸນຍິງບັ້ງໄຟດອກສາກົນ ດ່ານັ້ງ 2026 (DIFF 2026) ສືບຕໍ່ຈັດການແຂ່ງຂັນເປັນມື້ທີ 3 ໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 13 ມິຖຸນາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ. ທິມ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ອີຕາລີ ໄດ້ສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ພິເສດໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊົມດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ວັດທະນະທຳ”.
ຫຼາຍຄົນໄດ້ພັນລະນາການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງທິມ Tamaya Kitahara Fireworks (ຍີ່ປຸ່ນ) ແລະ Martarello Group S.L.R (ອີຕາລີ) ຄືວ່າແມ່ນການແຂ່ງຂັນຮອບ “ຊິງຊະນະເລີດ” ຂອງ DIFF 2026. ກ່ອນຈັດການແຂ່ງຂັນຫຼາຍຊົ່ວໂມງ, ເຂດເວທີມີ 10.200 ບ່ອນນັ່ງໄດ້ມີຜູ້ມາຊົມນັ່ງເຕັມ; ບັນດາຂົວ ແລະ ເສັ້ນທາງແຄມແມ່ນ້ຳ ຮ່ານ ກໍ່ມີປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ດ້ວຍທ່າໄດ້ປຽບແມ່ນແຂ່ງຂັນກ່ອນ, ທິມ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ສ້າງຄວາມຮູ້ສຶກອາລົມຈິດໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊົມ. ພິເສດ, ການສະແດງດົນຕີຂອງທິມ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ກາຍເປັນຈຸດເນັ້ນຂອງການສະແດງ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ທິມ ອີຕາລີ ສືບຕໍ່ຢືນຢັນທີ່ຕັ້ງເປັນທິມແຊ້ມໃນຫຼາຍປີ ດ້ວຍການສະແດງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍລັກສະນະຮູບເງົາທີ່ມີຊື່ວ່າ “ສຽງດັງກ້ອງມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດ”.
ການແຂ່ງຂັນມື້ທີ 4 ຂອງງານບຸນຍິງບັ້ງໄຟດອກສາກົນ ດ່ານັ້ງ 2026 ຈະຈັດຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 20 ມິຖຸນາ ດ້ວຍການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງທິມ ເຢຍລະມັນ ແລະ ມາກາວ (ຈີນ), ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ປະດິດຄິດສ້າງ”.