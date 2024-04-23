ຂ່າວສານ
ການເຊື່ອມຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນ
“ປະຈຸບັນ ພວກເຮົາ ມີ 4 ສາຍການບິນເຊື່ອມຕໍ່ຈາກ ເກີນເທີ, ແຕ່ກ່ອນນີ້ ແມ່ນມີ 11 ສາຍການບິນ, ສະນັ້ນ ຈຸດອຸດຕັນຂອງການຄົມມະນາຄົມທາງອາກາດໄດ້ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຫລາຍສົມຄວນຕໍ່ການເຊື່ອມຕໍ່ tour, ສາຍທ່ອງທ່ຽວກໍ່ຄືເຊື່ອມຕໍ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວຈາກບັນດາເຂດພາກອື່ນມາຍັງ ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງ. ຈາກສະພາບການນັ້ນ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ຖ້າເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງຢາກສ້າງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າການທ່ອງທ່ຽວຂອງຕົນ ຕ້ອງມີມາດຕະການເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາສາຍການບິນ ໄປ ແລະ ມາຈາກເກີນເທີ ຄືນໃຫມ່”.
ທ່ານ ເຈີນຫວຽດເຟື່ອງ, ປະທານ ສະຫະພັນທ່ອງທ່ຽວ ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງ ຍອມຮັບວ່າ: ບັນຫາໄປມາດ້ວຍເຮືອບິນ ຍັງບໍ່ທັນພັດທະນາຢ່າງຖືກຕ້ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ສົ່ງຜົນສະທ້ອນໃຫຍ່ເຖິງເລື່ອງນຳແຂກທ່ອງທ່ຽວມາທ່ຽວຢູ່ ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ເລື່ອງເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍທາງບົກ ແລະ ທາງນ້ຳກໍ່ຍັງບໍ່ທັນສະດວກປານໃດ. ສະນັ້ນ ຕາມທ່ານ ເຟື່ອງແລ້ວ, ຖ້າຫາກຢາກໃຫ້ຂະແຫນງທ່ອງທ່ຽວ ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງ ພັດທະນາ ຕ້ອງມີການເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.
“ຫວ່າງແລ້ວນີ້ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ພ້ອມກັບບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ ຢູ່ ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງ ໄດ້ພ້ອມກັນລົງນາມໃນຂໍ້ກຳນົດກົດລະບຽບການເຊື່ອມຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າ ຖ້າຫາກສ້າງຕັ້ງຄະນະປະສານງານຂຶ້ນ ອາດຈະເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກວ່າ. ກ່ຽວກັບການລົງທຶນພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ພັດທະນາພື້ນຖານດ້ານວັດຖຸໃຫ້ແກ່ຂະແຫນງທ່ອງທ່ຽວ, ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຕ້ອງຫັນເປັນຫລາຍຮູບແບບ, ຕ້ອງລະດົມຫລາຍແຫລ່ງເພື່ອພັດທະນາໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ”.
ເລື່ອງກໍ່ສ້າງໃຫ້ສຳເລັດບັນດາເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ, ເປີດສາຍການບິນເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງລະຫວ່າງເຂດ, ລະຫວ່າງຊາດມາຍັງບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງ ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງ ໄດ້ຮັບຖືວ່າ ແມ່ນຫນຶ່ງໃນບັນດາມາດຕະການຈຸດສຸມ ນຳຂະແຫນງທ່ອງທ່ຽວເຂດໃຫ້ພັດທະນາ. ສະນັ້ນ ຕົ້ນປີນີ້ ສະຫະພັນທ່ອງທ່ຽວ ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງ ໄດ້ສະເຫນີກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ສົມທົບກັບກະຊວງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການ ເປີດກວ້າງສາຍການບິນສາກົນ ແລະ ເຂດຈຸດສຸມການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ ມາຍັງ ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງ ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ມີນະໂຍບາຍຫລຸດອາກອນ, ຫລຸດ 50% ຄ່າອອກຫນັງສືອະນຸຍາດການດຳເນີນທຸລະກິດ, ຍູ້ແຮງການພັດທະນາແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ແກ່ຂະແຫນງທ່ອງທ່ຽວ ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງ. ທ່ານ ຫງວຽນທຶກຫ້ຽນ, ຮອງປະທານ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ນະຄອນ ເກີນເທີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ດ້ວຍບົດບາດແມ່ນນະຄອນໃຈກາງຂອງ ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງ, ເກີນເທີ ໄດ້ລົງນາມສັນຍາ, ການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວກັບ 20 ແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ພວມເປີດກວ້າງການຮ່ວມສຳພັນ, ການຮ່ວມມືກັບບັນດາແຂວງ, ນະຄອນອື່ນ ເພື່ອໂຄສະນາ, ສົ່ງເສີມ, ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ.
“ນະຄອນ ເກີນເທີ ພວມສຸມໃສ່ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ເປັນຫລາຍຮູບແບບ, ມີລັກສະນະລົງຕົວຈິງ ແລະ ມີມູນຄ່າເພີ່ມສູງ, ຕາມການກຳນົດທິດຂອງການຕະຫລາດ ແລະ ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະເປົ້າໝາຍ; ສ້າງ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຮູບແບບທົດລອງກ່ຽວກັບການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຊີວະພາບ, ທ່ອງທ່ຽວຊົນນະບົດ”.
ເມື່ອໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງ, ທ່ານນາງກາວທິງອັກລານ, ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະຫະພັນທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ຕີລາຄາບັນດາມາດຕະການ ຊື່ງຂະແຫນງທ່ອງທ່ຽວ ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງ ວາງອອກ ແມ່ນລ້ວນແຕ່ເໝາະສົມ, ແຕ່ວ່າຢາກໃຫ້ຟື້ນຕົວໄວ ແລະ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ, ສະຫະພັນທ່ອງທ່ຽວ ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງ ຄວນໃຫ້ບຸລິມະສິດການສ້າງກົນໄກພ້ອມກັນເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາຂະແຫນງການຢູ່ແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ກໍ່ຄືບັນດາຫົວຫນ່ວຍໃນການສະຫນອງການທ່ອງທ່ຽວ ນັ້ນແມ່ນການຂົນສົ່ງ, ການບິນ, ການບໍລິການ... ເພື່ອສ້າງກຳລັງແຮງສັງລວມ.