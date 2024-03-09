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ຂ່າວສານ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃນການຢ້ຽມຢາມ ອົດສະຕາລີ ຢ່າງເປັນທາງການ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢືນຢັນວ່າ, ການຮ່ວມມືດ້ານວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ, ການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນສີຂຽວແມ່ນບໍ່ມີເຂດກຳນົດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຮັດວຽກຢູ່ CSIRO (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 08 ມີນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Canberra, ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການຢ້ຽມຢາມ ອົດສະຕາລີ ຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ອົງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ອົດສະຕາລີ (CSIRO), ເຊິ່ງແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາອົງການວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຊີຫຼາຍຂະແໜງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ.    

ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຂອບໃຈ CSIRO ທີ່ຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດນັບແຕ່ຊຸມປີ 1980. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢືນຢັນວ່າ, ການຮ່ວມມືດ້ານວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ, ການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນສີຂຽວແມ່ນບໍ່ມີເຂດກຳນົດ. ສະນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍສ້າງບັນດາໂຄງການລະອຽດຈາກແຫຼ່ງທຶນລົງທຶນ 2 ຕື້ USD ຂອງ ອົດສະຕາລີ ມອບໃຫ້ແກ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້; ທ່ານປາດຖະໜາວ່າ ການຮ່ວມມືກັບ CSIRO ຈະສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາໝາກຜົນທີ່ດີງາມໃນຊຸມປີຜ່ານມາໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາລາຍການ, ໂຄງການຮ່ວມມືຢ່າງແທດຈິງ, ມຸ່ງໄປສູ່ຂົງເຂດຈຸດສຸມ ແລະ ບັນລຸໝາກຜົນລະອຽດ.

ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Canberra,  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ອົດສະຕາລີ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສການສຶກສາ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ.    

ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ ຍາມໃດກໍ່ແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນ ພາຍຫຼັງກວ່າເຄິ່ງທົດສະວັດທີ່ພັດທະນາການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ. ກ່ຽວກັບການກຳນົດທິດຈຸດສຸມໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ - ບຳລຸງສ້າງໃຫ້ແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ, ຮອບດ້ານ.    

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊົມເຊີຍເລື່ອງກະຊວງສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງຂອງ 2 ປະເທດສ້າງຕັ້ງກຸ່ມປະຕິບັດງາມລວມ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຕ່າງໆຂອງ ອົດສະຕາລີ ສ້າງຕັ້ງສາຂາຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ກຸ່ມຈະສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກ ແລະ ຊຸກຍູ້ຄວາມມານະພະຍາຍາມເພີ່ມຈຳນວນມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຕັັ້ງສາຂາຢູ່ ຫວຽດນາມ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.  

“ຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ພາຍຫຼັງເວທີປາໄສຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ ໃນມື້ນີ້, ໄລຍະໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ - ບຳລຸງສ້າງຂອງ 2 ຝ່າຍຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາເປັນຢ່າງດີ, ໝັ້ນຄົງ, ຍາວນານ, ສືບຕໍ່ແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນຂອງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ເຊິ່ງ 2 ປະເທດຫາກໍ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ, ໃນອະນາຄົດ, ພວກເຮົາຈະໄດ້ເຫັນບັນດາໂຄງການທຽບເທົ່າກັບພາກພື້ນ, ເປັນສັນຍາລັກໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ - ບຳລຸງສ້າງ ຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ.”

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ຊຸກ​ຍູ້, ປົກ​ປ້ອງ​ສິດ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ຫາ​ປາ ແລະ ປູກ​ລ້ຽງ​ສິນ​ໃນ​ນ້ຳ

ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ຊຸກ​ຍູ້, ປົກ​ປ້ອງ​ສິດ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ຫາ​ປາ ແລະ ປູກ​ລ້ຽງ​ສິນ​ໃນ​ນ້ຳ

ອາຊຽນ ຍາມໃດກໍ່ຖືການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດສິນໃນນ້ຳເປັນສຳຄັນ, ຖືນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາບຸລິມະສິດ ໃນການເຊື່ອມໂຍງດ້ານເສດຖະກິດ, ພ້ອມທັງສວມບົດບາດສຳຄັນໃນການຄ້ຳປະກັນ ສະບຽງອາຫານ.
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