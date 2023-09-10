ຂ່າວສານ
ການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນແມ່ນຈຸດສຸມ, ພື້ນຖານ ແລະ ກຳລັງໜູນໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ
ວັນທີ 10 ແລະ 11 ກັນຍາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ຈະມາຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ, ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ.
ເມື່ອຕອບສຳພາດຂອງນັກຂ່າວ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ, ທ່ານ ຮ່າກິມງອັກ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີ່ ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ຄົນໜຶ່ງມາຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຕາມຄຳເຊີນຂອງ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ, ກໍ່ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດປະທານາທິບໍດີ ແລະ ຮອງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ໄດ້ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ໃນອາຍຸການໜຶ່ງ. ການຢ້ຽມຢາມ ໄດ້ດຳເນີນໄປກົງກັບໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 10 ປີແຫ່ງວັນສອງປະເທດສ້າງຕັ້ງ ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ (2013 – 2023). ນີ້ແມ່ນການສືບທອດມູນເຊື້ອເກືອບ 30 ປີແຫ່ງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ (1995 – 2023), ໃນນັ້ນມີປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ທີ່ພວມດຳລົງຕຳແໜ່ງໃນສະໄໝຕ່າງໆ ລ້ວນແຕ່ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຮ່າກິມງອັກ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທັງສອງຝ່າຍລ້ວນແຕ່ຖືກັນເປັນສຳຄັນໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງຕົນ ແລະ ໃນນະໂຍບາຍສຳລັບພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ແລະ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ. ສຳລັບ ອາເມລິກາ, ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ອາເມລິກາ ຖືເປັນສຳຄັນ ລະບອບການເມືອງຂອງ ຫວຽດນາມ, ຖືບົດບາດຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ຂອງເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ແລະ ບັນດາການນຳ ຫວຽດນາມ ເປັນສຳຄັນ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນເສົາຄຳ້ສຳຄັນໃນວິວັດການມານະພະຍາຍາມລວມຂອງສອງປະເທດ ເພື່ອຫັນຄວາມປາດຖະໜາຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ທີ່ລະບຸໃນຈົດໝາຍເມື່ອເດືອນ ກຸມພາ 1946 ຝາກເຖິງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Harry Truman, ນັ້ນແມ່ນ: ຫວຽດນາມ ມີການພົວພັນຮ່ວມມືຢ່າງເຕັມສ່ວນກັບ ອາເມລິກາ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ”.
ກ່ຽວກັບບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືຮັບບຸລິມະສິດໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຮ່າກິມງອັກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ ກວມບຸລິມະ ສິດຢ່າງສູງ ແລະ ເປັນຈຸດສຸມ, ພື້ນຖານ, ພ້ອມທັງເປັນກຳລັງໜູນໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືລວມ ໃນການພົວພັນສອງປະເທດ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ເມື່ອຕອບສຳພາດຂອງສື່ມວນຊົນ, ທ່ານ ຫງວຽນກວັກຢຸ້ງ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາເມລິກາ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ການຢ້ຽມຢາມຂອງ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Biden ຈະສ້າງກຳລັງໜູນໃຫ້ແກ່ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ພັດທະນາຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່ຕື່ມອີກ.