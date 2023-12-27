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ຂ່າວສານ

ການສົ່ງອອກປີ 2023: ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເພື່ອບືນຕົວຂຶ້ນ

ການສົ່ງອອກສິນຄ້າພວມຢູ່ໃນໄລຍະຈຸດສຸມໃນຊຸມມື້ທ້າຍປີ 2023 ດ້ວຍຫລາຍໃບສັ່ງຊື້ ຮັບໃຊ້ຄວາມຕ້ອງການຕ້ອນຮັບປີໃຫມ່ຂອງບັນດາຕະຫລາດໃນທົ່ວໂລກ. ທັງໝົດເຫລົ່ານັ້ນລ້ວນແຕ່ໝັ້ນໝາຍຈະນຳມາເຊິ່ງໝາກຜົນສູງສຸດໃນການເຄື່ອນໄຫວການຄ້າສາກົນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະ 2023. ຕາມການຄາດຄະເນແລ້ວ, ວົງເງິນການສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ ອາດຈະບັນລຸກວ່າ 350 ຕື້ USD ໃນປີ 2023.
ໂຮງງານຕັດຫຍິບສົ່ງອອກ ຂອງບໍລິສັດຕັດຫຍິບ Dony ຈຳກັດ, ຢູ່ ນະຄອນໂຮ່ຈິມີນ

ການສົ່ງອອກບັນລຸການເຕີບໂຕເປັນລົບດ້ວຍສອງຕົວເລກນັບຕັ້ງແຕ່ໄຕມາດທໍາອິດຂອງປີ 2023 - ຫຼຸດລົງເຖິງ 11.9% ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ. ຕົວເລກນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສະພາບການທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຂອງພື້ນຖານການຜະລິດພາຍໃນປະເທດ - ເມື່ອອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ, ອຸດສາຫະກຳການຜະລິດກວມເອົາ 85 ຫາກວ່າ 90% ຍອດວົງເງິນສົ່ງອອກສິນຄ້າຂອງຫວຽດນາມ.

ໃນສະພາບການສົ່ງອອກບັນດາປະເພດສິນຄ້າຫລັກແຫລ່ງແມ່ນອີງໃສ່ຕະຫຼາດໃຫຍ່ຄື: ອາເມລິກາ, ອີຢູ ນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຍູ້ແຮງການສົ່ງເສີມການຄ້າ, ຮ່ວມສຳພັນກັບບັນດາອົງການການຄ້າ ຫວຽດນາມ ແລະ ທູດການຄ້າຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຊອກໂຄສະນາບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ຫວຽດນາມ ມີທ່າແຮງ, ມີຄຸນນະພາບສູງເຂົ້າໃນບັນດາຕະຫຼາດໃຫມ່; ຍາດແຍ່ງກາລະໂອກາດຈາກສັນຍາການຄ້າເສລີສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍທີ່ໄດ້ລົງນາມເພື່ອຍູ້ແຮງການສົ່ງອອກ... ທ່ານ ເຈີ່ນແທງຫາຍ, ຮອງຫົວໜ້າກົມນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຢືນຢັນວ່າ:           

ໃນສະພາບການສົ່ງອອກພວກເຮົາເຫັນວ່າ ການສົ່ງອອກຜັກໝາກໄມ້ ແລະ ການສົ່ງອອກເຂົ້າສານແມ່ນຈຸດເດັ່ນນີ້ແມ່ນໝາກຜົນຕັ້ງນ້າ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຟື້ນຕົວທີ່ເຂັ້ມແຂງກໍ່ຄືການເປີດກວ້າງຕະຫຼາດໃນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລວມປັດຈຸບັນມີຈຸດດີນັ້ນກໍ່ແມ່ນກໍາລັງການຜະລິດຍັງຄົງຮັກສາໄດ້ດີພວກຂ້າພະເຈົ້າພວມເສີມຂະຍາຍກາຍາດແຍ່ງບັນດາສັນຍາການຄ້າເສລີ (FTA) ເພື່ອຮັກສາການສົ່ງອອກໄປຍັງຕະຫຼາດຕົ້ນຕໍ”.

ຈາກໝາກຜົນການສົ່ງອອກຜັກໝາກໄມ້ຂອງ ຫວຽດນາມ ພາຍຫລັງ 11 ເດືອນ, ສະຫະສະມາຄົມຜັກໝາກໄມ້ ຫວຽດນາມ ຄາດຄະເນວ່າຈະບັນລຸການສົ່ງອອກຂຶ້ນເຖິງ 5,6 ຕື້  USD, ເຊິ່ງແມ່ນລະດັບສະຖິຕິຂອງຂະແຫນງນີ້ນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປະຈຸບັນ. ທ່ານ ດັ້ງຟຸກງວຽນ, ເລຂາທິການ ສະຫະສະມາຄົມຜັກໝາກໄມ້ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ:                            

ລັດຖະບານ ແລະ ກະຊວງກະສິກຳກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ເຈລະຈາເພື່ອເປີດປະຕູການຕະຫຼາດລົງນາມໃນສັນຍາອະນຸສັນຍາຫລາຍສະບັບກັບຈີນ ກໍຄືປະເທດອື່ນໆເພື່ອໃຫ້ບັນດາຜະລິດຕະພັນກະສິກຳຜະລິດຕະພັນກະເສດຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ຂອງຫວຽດນາມໄດ້ຮັບການຈຳນ່າຍຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນໂລກນອກຈາກນັ້ນຊາວກະສິກອນ ແລະ ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ຍັງໄດ້ຮັບການແນະນຳກ່ຽວກັບວິທີປູກພືດທີ່ບັນລຸມາດຕະຖານສາກົນຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມນິຍົມຂອງບັນດາປະເທດນຳເຂົ້າ.  

ຕາມກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແລ້ວຍອດວົງເງິນນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ໃນປີ 2023 ບັນລຸ 683 ຕື້ USD, ໃນນັ້ນ ການສົ່ງອອກຄາດວ່າຈະບັນລຸ 354,5 ຕື້ USD, ການນຳເຂົ້າ  ບັນລຸ 328,5 ຕື້ USD. ດຸນການຄ້າສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນມູນຄ່າການຄ້າສົ່ງອອກເກີນດຸນຂອງຫວຽດນາມ ເປັນປີທີ 8 ດ້ວຍລະດັບເກີນດຸນເກືອບ 30 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 3 ເທົ່າເມື່ທຽບໃສ່ປີກາຍອັນໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການດຸນການຊຳລະຊ່ວຍຍົກສູງລະດັບສະສົມເງິນຕາຕ່າງປະເທດອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ ແລະ ດັດຊະນີເສດຖະກິດມະຫາພາກອື່ນໆຂອງເສດຖະກິດແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເປັນປົກກະຕິ.

ກ້າວເຂົ້າສູ່ປີ 2024, ເພື່ອໃຫ້ການສົ່ງອອກ-ນຳເຂົ້າບັນລຸໝາກຜົນທີ່ດີ, ໃນສະພາບການຫັນປ່ຽນສີຂຽວ ແມ່ນທ່າອ່ຽງທີ່ຈຳເປັນ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ ແລະ ພວມສຸມໃສ່ 3 ໝວດມາດຕະການ ເພື່ອແນໃສ່ຫນູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດ, ຂະແຫນງສິນຄ້າ, ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ. ທ່ານ ຫວູບາຟູ, ຫົວຫນ້າກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ ຢືນຢັນວ່າ:                 

ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດເພື່ອຕອບສະຫນອງມາດຖານການສົ່ງອອກໃໝ່ບັນດາກະຊວງຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະເພີ່ມເຕີມ ແລະ ປັບປຸງສຳເລັດບັນດາມາດຖານຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການຫັນປ່ຽນສີຂຽວໃຫ້ແກ່ແຕ່ລະຂົງເຂດສະເພາະພວກຂ້າພະເຈົ້າຍັງໄດ້ສ້າງປະມວນດັດຊະນີກ່ຽວກັບກຳລັງຄວາມສາມາດສົ່ງເສີມການຄ້າ. ລັດຖະບານໄດ້ມີແຜນງານກ່ຽວ້ອງເຖິງການສ້າງກອບກົດໝາຍແຕ່ປີ 2023  2027 ໃຫ້ສົມບູນແບບ.

ສຳລັບວິສາຫະກິດ ຄວນຫັນການພົວພັນດ້ານການຄ້າເປັນຫລາຍຮູບແບບ, ຕີລາຄາຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສ້າງແຜນການ, ຍຸດທະສາດຫລຸດຜ່ອນປະລິມານ ກາກບອນ, ລົງທຶນເຂົ້າໃນນະວັດຕະກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ຄວນເຂົ້າຮ່ວມການປະດິດຄິດສ້າງການຮ່ວມມືອຸດສາຫະກຳ. ຖ້າເຮັດໄດ້ຄືແນວນັ້ນ ການເຄື່ອນໄຫວສົ່ງອອກຂອງຫວຽດນາມ ຈຶ່ງຈະພັດທະນາແບບຍືນຍົງໄດ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດສະມາຄົມຊາວກະສິກອນ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ VIII, ອາຍຸການ 2023 – 2028

ໄຂກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດສະມາຄົມຊາວກະສິກອນ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ VIII, ອາຍຸການ 2023 – 2028

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ “ສາມັກຄີ - ປະຊາທິປະໄຕ - ປະດິດຄິດສ້າງ - ຮ່ວມມື - ພັດທະນາ”, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຄົມຊາວກະສິກອນ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ VIII ໄດ້ມີຜູ້ແທນເກືອບ 1 ພັນຄົນ ທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ສະມາຊິກ, ຊາວກະສິກອນກ່ວາ 10 ລ້ານຄົນໃນທົ່ວປະເທດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມ.
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