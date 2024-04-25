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ຂ່າວສານ

ການສົນທະນານະໂຍບາຍປ້ອງກັນຊາດ ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ ຄັ້ງທີ 11

ທີ່ການສົນທະນາ, 2 ຝ່າຍໄດ້ຢືນຢັນວ່າ, ນັບແຕ່ເມື່ອ ຫວຽດນາມ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ (ເດືອນ ທັນວາ 2022)
ຮອງລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກການສົນທະນານະໂຍບາຍປ້ອງກັນຊາດ ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ ຄັ້ງທີ 11 (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 23 ເມສາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ ແລະ ທ່ານ Kim Seon Ho, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມການສົນທະນານະໂຍບາຍປ້ອງກັນຊາດ ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ ຄັ້ງທີ 11.

ທີ່ການສົນທະນາ, 2 ຝ່າຍໄດ້ຢືນຢັນວ່າ, ນັບແຕ່ເມື່ອ ຫວຽດນາມ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ (ເດືອນ ທັນວາ 2022), ການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ຈາກການນຳຂັ້ນສູງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ 2 ປະເທດໃຫ້ບັນລຸປະສິດທະຜົນ.

ກ່ຽວກັບທິດທາງການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື, ສຸມໃສ່ບັນດາຂົງເຂດທີ່ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ບັນລຸປະສິດທິຜົນໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ພ້ອມທັງຢືນຢັນວ່າ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວຈະຮັບນາຍທະຫານຂັ້ນສູງມາຮ່ຳຮຽນຢູ່ວິທະຍາຄານປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາຊຸດຮຽນພາສາ ຫວຽດ ຢູ່ວິທະຍາຄານວິທະຍາສາດການທະຫານ.

ສ່ວນທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ Kim Seon Ho ຢືນຢັນວ່າ, ສ.ເກົາຫຼີ ປາດຖະໜາຢາກເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດກັບ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍຮັກສາບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ພ້ອມທັງພັດທະນາບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືໃໝ່. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ຮອງລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກການສົນທະນານະໂຍບາຍປ້ອງກັນຊາດ ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ ຄັ້ງທີ 11.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຄ້າ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ນຳ​ເຂົ້​າ ເຂດ​ໄຕ​ງວຽນ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຄ້າ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ນຳ​ເຂົ້​າ ເຂດ​ໄຕ​ງວຽນ

ກອງປະຊຸມຈະສຸມໃສ່ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການຮ່ວມມື, ເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບ ໃນການຜະລິດຍົກສູງຄຸນຄ່າຂອງ ຜະລິດຕະພັນສົ່ງອອກຂອງເຂດໄຕງວຽນ, ເຊື່ອມຕໍ່ເຂດ ໄຕງວຽນໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສົ່ງເສີມການຄ້າ ແລະ ການນຳເຂົ້າສົ່ງອອກຕາມຂອບຂະໜາດເປັນມືອາຊີບ.
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