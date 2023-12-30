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ຂ່າວສານ

ການລົງ​ທຶນຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ບັນ​ລຸກວ່າ 22 ຕື້ USD

ຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ປີ 2023, ເງິນລົງທຶນຕ່າງປະເທດທັງໝົດຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ລວມທັງທຶນຈົດທະບຽນໃໝ່ ແລະ ດັດປັບ ແມ່ນບັນລຸເກືອບ 421 ລ້ານ USD, ເທົ່າກັບ 78% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2022.

ເຖິງວ່າຈຳນວນທຶນທັງໝົດມີສ່ວນຫຼຸດລົງກໍ່ຕາມ ແຕ່ຈຳນວນໂຄງການແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ, ມີເຖິງ 124 ໂຄງການ ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນລົງທະບຽນລົງທຶນໃໝ່. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການລົງທຶນຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດສືບຕໍ່ແມ່ນຊ່ອງທາງລົງທຶນທີ່ມີຄວາມດຶງດູດສຳລັບບັນດາວິສາຫະກິດ.   

ປັດຈຸບັນ, ບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ພວມລົງທຶນຢູ່ 79 ປະເທດ, ເຂດແຄວ້ນໃນໂລກ, ສຸມໃສ່ 16 ຂະແໜງ, ຂົງເຂດ… ໃນນັ້ນ, ການລົງທຶນເຂົ້າໃນຂົງເຂດກະສິກຳທີ່ມີເຕັກໂນໂລຢີສູງ ພວມແມ່ນທ່າອ່ຽງໃຫຍ່ຂອງວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ. ໄລ່ຮອດປັດຈຸບັນນີ້, ຈຳນວນເງິນລົງທຶນຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ບັນລຸກວ່າ 22 ຕື້ USD, ດ້ວຍ 1.700 ໂຄງການທີ່ຍັງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້. ຫຼາຍໂຄງການ, ວິສາຫະກິດລົງທຶນຢູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້ມີຜົນກຳໄລ ແລະ ໄດ້ສົ່ງກັບເມືອປະເທດເກືອບ 2 ຕື້ USD ໃນປີນີ້.  

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ລົງຢ້ຽມຢາມແຂວງ ທາຍງວຽນ

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ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຄວາມມານະພະຍາຍາມສູ້ຊົນ ແລະ ບັນດາໝາກຜົນ, ຜົນງານທີ່ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນແຂວງ ທາຍງວຽນ ບັນລຸໄດ້ໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 60 ປີຜ່ານມາ.
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