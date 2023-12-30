ຂ່າວສານ
ການລົງທຶນຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດບັນລຸກວ່າ 22 ຕື້ USD
ເຖິງວ່າຈຳນວນທຶນທັງໝົດມີສ່ວນຫຼຸດລົງກໍ່ຕາມ ແຕ່ຈຳນວນໂຄງການແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ, ມີເຖິງ 124 ໂຄງການ ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນລົງທະບຽນລົງທຶນໃໝ່. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການລົງທຶນຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດສືບຕໍ່ແມ່ນຊ່ອງທາງລົງທຶນທີ່ມີຄວາມດຶງດູດສຳລັບບັນດາວິສາຫະກິດ.
ປັດຈຸບັນ, ບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ພວມລົງທຶນຢູ່ 79 ປະເທດ, ເຂດແຄວ້ນໃນໂລກ, ສຸມໃສ່ 16 ຂະແໜງ, ຂົງເຂດ… ໃນນັ້ນ, ການລົງທຶນເຂົ້າໃນຂົງເຂດກະສິກຳທີ່ມີເຕັກໂນໂລຢີສູງ ພວມແມ່ນທ່າອ່ຽງໃຫຍ່ຂອງວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ. ໄລ່ຮອດປັດຈຸບັນນີ້, ຈຳນວນເງິນລົງທຶນຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ບັນລຸກວ່າ 22 ຕື້ USD, ດ້ວຍ 1.700 ໂຄງການທີ່ຍັງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້. ຫຼາຍໂຄງການ, ວິສາຫະກິດລົງທຶນຢູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້ມີຜົນກຳໄລ ແລະ ໄດ້ສົ່ງກັບເມືອປະເທດເກືອບ 2 ຕື້ USD ໃນປີນີ້.