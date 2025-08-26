Báo Ảnh Việt Nam

ການພົບປະ​ແລ​ກ​ປ່ຽນ​ສິ​ລະ​ປະ​ເນື່​ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ງານ​​ບຸນຫໍ່​ເຂົ້າ​ປະ​ດັບ​ດິນ, ແຜ່​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັນ​ດາ​ຄຸນ​ຄ່າ​ອັນ​ຈົບ​ງາມ​ຂອງ​ສິນ​ທຳ​ກະ​ຕັນ​ຍູ

ລາຍການສິລະປະພິເສດ ທີ່ມີຊື່ວ່າ “ສິນທຳກະຕັນຍູ ແລະ ຈິດວິນຍານສັກສິດຂອງປະເທດຊາດ” ຖືກດຳເນີນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 25 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ເຫດການດັ່ງກ່າວນອນໃນລາຍການ “ງານບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ - ສິນທຳກະຕັນຍູ ແລະ ຊົນຊາດ” ໂດຍຄະນະຖະແຫຼງຂ່າວແລະການສື່ສານສູນກາງ ສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມຈັດຂຶ້ນປະຈຳປີ.
ພະອາຈານ ທິກຢາກວາງ, ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ, ຫົວໜ້າຄະນະຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານສູນກາງ ສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ (ພາບ: VOV5)

ລາຍການດັ່ງກ່າວໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງ 5 ປັດໄຈແກ່ນສານຂອງສິນທຳກະຕັນຍູໃນຊີວິດຍຸກປະຈຸບັນພ້ອມທັງຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນຈິດໃຈປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕອັນສັກສິດຂອງຊາດໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຕະຫຼອດການປະກອບສ່ວນແຜ່ຂະຫຍາຍບັນດາຄຸນຄ່າມະນຸດຊາດ - ກົດເກນເຫດ ແລະ ຜົນ ອັນຈົບງາມຂອງສິນທຳກະຕັນຍູໃນສັງຄົມເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້ພະອາຈານ ທິກຢາກວາງຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານຫົວໜ້າຄະນະຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ກາສື່ສານສູນກາງ ສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມຊີ້ແຈ້ງວ່າ

ລາຍການ “ງານບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ - ສິນທຳກະຕັນຍູ ແລະ ຊົນຊາດ” ຈາກການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳປີ ໄດ້ກາຍການແຜ່ຂະຫຍາຍສິນທຳ “ກິເຂົ້າຄິດຮອດຄຸນນາກິນປາຄິດຮອດຄຸນນ້ຳ”. ປັດຈຸບັນນີ້ງານບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ ບໍ່ພຽງແຕ່ຢຸດຢູ່ພິທີກຳເທົ່ານັ້ນຫາກຍັງໄດ້ຝັງເລິກໃນຈິດສຳນຶກຄວາມຮັກຂອງມະນຸດກາຍເປັນແບບວິຖີດຳລົງຊີວິດ, ຈັງຫວະຫາຍໃຈ, ເປັນສາຍເລືອດໃຫ້ຫົວໃຈ ຫວຽດນາມເຊື່ອມຕໍ່ກັບລ້ານຫົວໃຈແຜ່ຂະຫຍາຍຄວາມກະຕັນຍູໄປສູ່ທຸກແຖບຖິ່ນ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

