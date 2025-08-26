ຂ່າວສານ
ການພົບປະແລກປ່ຽນສິລະປະເນື່ອງໃນໂອກາດງານບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ, ແຜ່ຂະຫຍາຍບັນດາຄຸນຄ່າອັນຈົບງາມຂອງສິນທຳກະຕັນຍູ
ລາຍການດັ່ງກ່າວໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງ 5 ປັດໄຈແກ່ນສານຂອງສິນທຳກະຕັນຍູໃນຊີວິດຍຸກປະຈຸບັນ, ພ້ອມທັງຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນຈິດໃຈປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕອັນສັກສິດຂອງຊາດໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຕະຫຼອດການ; ປະກອບສ່ວນແຜ່ຂະຫຍາຍບັນດາຄຸນຄ່າມະນຸດຊາດ - ກົດເກນເຫດ ແລະ ຜົນ ອັນຈົບງາມຂອງສິນທຳກະຕັນຍູໃນສັງຄົມ. ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ພະອາຈານ ທິກຢາກວາງ, ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ, ຫົວໜ້າຄະນະຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານສູນກາງ ສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ, ຊີ້ແຈ້ງວ່າ
“ລາຍການ “ງານບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ - ສິນທຳກະຕັນຍູ ແລະ ຊົນຊາດ” ຈາກການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳປີ ໄດ້ກາຍການແຜ່ຂະຫຍາຍສິນທຳ “ກິນເຂົ້າຄິດຮອດຄຸນນາ, ກິນປາຄິດຮອດຄຸນນ້ຳ”. ປັດຈຸບັນນີ້, ງານບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ ບໍ່ພຽງແຕ່ຢຸດຢູ່ພິທີກຳເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງໄດ້ຝັງເລິກໃນຈິດສຳນຶກ, ຄວາມຮັກຂອງມະນຸດ, ກາຍເປັນແບບວິຖີດຳລົງຊີວິດ, ຈັງຫວະຫາຍໃຈ, ເປັນສາຍເລືອດໃຫ້ຫົວໃຈ ຫວຽດນາມ, ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລ້ານຫົວໃຈ, ແຜ່ຂະຫຍາຍຄວາມກະຕັນຍູໄປສູ່ທຸກແຖບຖິ່ນ”.